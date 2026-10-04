أسعار البنزين والسولار 2026.. وزارة البترول تحسم جدل الزيادة الجديدة

تصدر أسعار البنزين والسولار 2026 محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بالتزامن مع تداول منشورات تزعم صدور قرار جديد بتحريك أسعار المنتجات البترولية في مصر.

وفي هذا السياق، جددت وزارة البترول والثروة المعدنية نفيها القاطع لما يتم تداوله بشأن إقرار أسعار جديدة للمنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، ولا تستند إلى أي قرار رسمي صادر عن الجهات المختصة.

حقيقة زيادة أسعار البنزين والسولار

أكدت وزارة البترول أن الأسعار الحالية للمنتجات البترولية مستمرة دون تغيير، نافية ما يتم تداوله بشأن تطبيق زيادات جديدة على أسعار البنزين أو السولار.

وأوضحت الوزارة أن لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، وبالتالي لم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تحريك أسعار المنتجات البترولية.

وشددت الوزارة على أن عدم انعقاد اللجنة حتى تاريخه يؤكد عدم صحة الأرقام والأسعار الجديدة التي يتم تداولها والترويج لها على منصات التواصل الاجتماعي.

هل هناك قرار رسمي بتحريك أسعار الوقود؟

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أي مستجدات تتعلق بأسعار المنتجات البترولية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي من خلال الوزارة والجهات المعنية.

وبالتالي، فإن الأسعار التي يتم نشرها حاليًا باعتبارها أسعارًا جديدة للبنزين والسولار لا تمثل قرارًا رسميًا، ولا يعتد بها طالما لم تصدر عن الجهات المختصة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار والمعلومات غير الموثقة، خصوصًا مع انتشار العديد من المنشورات التي تتحدث عن نسب زيادة محددة في أسعار الوقود دون الاستناد إلى بيانات رسمية.

البترول تجدد تحذيرها من الشائعات

وأشارت وزارة البترول إلى بيانها السابق الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2026، والذي نفت فيه أيضًا صحة ما تم تداوله بشأن تغيير أسعار المنتجات البترولية.

وجددت الوزارة دعوتها إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها وعن الجهات المعنية، وعدم تداول المعلومات غير الموثقة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت أن أي قرار جديد بشأن أسعار البنزين أو السولار أو المنتجات البترولية الأخرى سيتم الإعلان عنه رسميًا فور صدوره.

حقيقة نقص أسطوانات البوتاجاز

وفي ملف آخر مرتبط بإمدادات الطاقة، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن وجود نقص في أسطوانات البوتاجاز بعدد من المحافظات.

وأكدت الوزارة أن منظومة إمدادات البوتاجاز تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، موضحة أن معامل التكرير تواصل إنتاج وضخ منتج البوتاجاز بصورة طبيعية.

كما تنتظم عمليات نقل البوتاجاز وتعبئته داخل مصانع التعبئة، بما يضمن استمرار توفير احتياجات المواطنين والسوق المحلية.

أرصدة الغاز الصب متوافرة داخل مصانع التعبئة

وشددت وزارة البترول على أن أرصدة الغاز الصب المخصصة لتعبئة أسطوانات البوتاجاز متوافرة داخل مصانع التعبئة، التي تعمل بكامل طاقتها وفقًا لاحتياجات السوق.

وأكدت عدم وجود أي مؤشرات على حدوث عجز في الكميات المتاحة، مشيرة إلى استمرار عمليات الإنتاج والتعبئة والتوزيع بصورة منتظمة.

وتتابع الوزارة بشكل يومي موقف الإمدادات والإنتاج والتوزيع، بهدف ضمان توفير الكميات المطلوبة من أسطوانات البوتاجاز ووصولها إلى مختلف المناطق والمحافظات دون اضطرابات.

انتظام توزيع أسطوانات البوتاجاز في المحافظات

أكدت وزارة البترول أن منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز تعمل بانتظام في مختلف المحافظات، مع توفير الكميات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضحت أن المتابعة المستمرة لسلسلة الإمدادات تشمل الإنتاج والنقل والتعبئة والتوزيع، بما يضمن انتظام وصول الأسطوانات إلى الأسواق والمناطق المختلفة.

وبذلك، نفت الوزارة في الوقت نفسه وجود أزمة في إمدادات البوتاجاز أو مؤشرات على حدوث نقص في الكميات المتاحة حاليًا.

وزارة البترول: البيانات الرسمية هي المصدر المعتمد

وجددت وزارة البترول والثروة المعدنية تأكيدها أن المعلومات والقرارات الرسمية المتعلقة بأسعار المنتجات البترولية وإمدادات السوق المحلية يتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية للوزارة والجهات المعنية.

وأكدت أنه لا يُعتد بأي أسعار أو نسب زيادة أو معلومات يتم تداولها من مصادر غير رسمية، خاصة فيما يتعلق بأسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية.

وبناءً على ذلك، فإن أسعار المنتجات البترولية الحالية مستمرة دون تغيير، في ظل عدم انعقاد لجنة التسعير التلقائي حتى الآن وعدم صدور أي قرار أو توصية منها بشأن تحريك الأسعار.