ارتفاع قياسي في سعر الذهب في السودان اليوم السبت 24-8-2024

سعر الذهب في السودان.. ارتفع سعر الذهب في السودان وعيار 21، اليوم السبت 24 أغسطس 2024، وسجل عيار 24، 47469 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 79.27 دولارًا أمريكيًا.

وتتزايد عمليات البحث على مدار اليوم الواحد، على محرك البحث جوجل للتعرف على سعر الذهب داخل أسواق السودان، اليوم السبت، علي مستوي جميع الأعيرة، بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب بالأسواق العالمية، وتسجيله أرقامًا تاريخية وغير مسبوقة.

سعر الذهب

سعر الذهب في السودان اليوم السبت 24 أغسطس

ويرصد "الموجز"، خلال السطور التالية، سعر الذهب داخل أسواق السودان، وفق آخر تحديث على مستوى جميع الأعيرة، اليوم السبت، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24 في السودان

سجلت أسعار الذهب عيار 24 في السودان، اليوم السبت 24 أغسطس 2024، نحو 47469 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 79.27 دولارا أمريكي.

سعر الذهب عيار 21 في السودان

وبلغت أسعار الذهب عيار 21 في السودان، اليوم السبت 24 أغسطس 2024، نحو 41537 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 69.37 دولارا أمريكي.

سعر الذهب عيار 18 في السودان

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 في السودان، اليوم السبت 24 أغسطس 2024، نحو 35603 جنيهًا سودانيًّا، ما يعادل 59.46 دولارا أمريكي.

سعر الجنيه الذهب في السودان

فيما، سجلت أسعار الجنيه الذهب في السودان، اليوم السبت 24 أغسطس 2024، نحو 332293 جنيهًا سودانيًا، ما يعادل 554.93 دولارا أمريكي.

سعر الذهب

سعر الذهب عالميًا

سجّلت الأوقية من عيار 24 في السودان، اليوم السبت 24 أغسطس 2024 سعر: 2465 دولارا أمريكيًا.

سعر الذهب في السودان

وتأثر الذهب في السودان بالحرب الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث وجهت الحرب ضربة قوية لعمليات إنتاج الذهب الذي يعد أحد أهم القطاعات التي تعول عليها الدولة في جني الإيرادات من العملة الصعبة، إلى جانب نهب وسرقة العديد من مناجم الذهب، وسط النزاعات والحرب المشتعلة في السودان، الأمر الذي أدي إلى قة المعروض وارتفاع أسعاره.

وخلال الفترة الأخيرة، تراجع إنتاج البلاد من المعدن الأصفر ليصل إلى طنين مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي تجاوز 18 طنا.

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