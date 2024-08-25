أسعار السيراميك اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 .. المتر بكام؟

يسعى أصحاب الشقق والعقارات دائمًا إلى معرفة أسعار السيراميك والبورسلين عند تجهيز شققهم الجديدة أو عند تجديد منازلهم، وذلك لاختيار الأنسب وفقًا لميزانياتهم المحددة.

أسعار السيراميك اليوم

ترصد جريدة "الموجز" أسعار السيراميك اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، في الأسواق المحلية، وجاءت كالتالي:

متوسط أسعار السيراميك اليوم

تفاوتت أسعار السيراميك بشكل عام كالتالي:

بلغ سعر متر السيراميك من الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

وصل سعر متر السيراميك من الفرز الأول للأرضيات الباركيه إلى 180 جنيهًا.

ارتفعت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

أسعار السيراميك

قدر سعر حائط المطبخ الليزر بـ240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز أول

جاءت أسعار السيراميك من الفرز الأول كالتالي:

سجل سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول 172 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك كليوباترا للأرضيات فرز أول 144 جنيهًا.

قدر سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول بـ116 جنيهًا.

جاء سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول بـ95 جنيهًا.

وصل سعر متر السيراميك العادي كسر إلى 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

تراوحت أسعار السيراميك من الفرز الثاني بين 65 و150 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر متر السيراميك

بلغ سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني 75 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي إلى 130 جنيهًا.

سجل سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني 145 جنيهًا.

قدر سعر متر السيراميك العادي بـ65 جنيهًا.

جاء سعر متر السيراميك رويال بـ135 جنيهًا.

سجل سعر متر السيراميك مارسيليا 130 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك لابوتيه 130 جنيهًا.

قدر سعر متر السيراميك ليسيكو بـ105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تفاوتت أسعار السيراميك من الفرز الثالث بين 99 و121 جنيهًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

بلغ سعر متر سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك لابوتيه 43 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك رويال إلى 63 جنيهًا.

تراوح سعر متر السيراميك العادي بين 45 و55 جنيهًا.

قدر سعر متر سيراميك ليسيكو بـ80 جنيهًا.

أسعار البورسلين اليوم

تضمنت أسعار السيراميك اليوم أيضًا البورسلين، وجاءت كالتالي:

بلغ سعر بورسلين مزخرف للأرضيات 164 جنيهًا للمتر المربع.

وصل سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملم إلى 192 جنيهًا.

قدر سعر بلاط بورسلين مموج للأرضيات بـ192 جنيهًا.

جاء سعر بورسلين منقط للأرضيات بـ203 جنيهات للمتر.

حدد سعر بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بـ209 جنيهات.

وصل سعر بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات إلى 209 جنيهات.

كيفية التمييز بين الفرز الأول والثاني

يُعرف الفرق بين السيراميك من الفرز الأول والثاني من خلال حجم البلاطة، إذ يتميز الفرز الأول بحجم أكبر وسلامة السطح، فإذا كان السطح خاليًا من الخدوش كان السيراميك غالبًا فرز أول، بينما يشير وجود الخدوش أو العيوب إلى كونه فرز ثانيًا.

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