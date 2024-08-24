أسعار السيراميك اليوم 24-8-204 في مصر.. المتر كام؟

أسعار السيراميك..استقرت أسعار السيراميك اليوم في الأسواق المحلية بشكل ملحوظ. يهتم الكثيرون بمتابعة أسعار السيراميك بفضل استخداماته المتعددة في الأرضيات، حيث تميز بالمتانة، والأشكال الجذابة، والبريق اللامع، والفخامة. أضف إلى ذلك قابليته للغسيل بالماء ليعود إلى حالته الجديدة مرة أخرى.د

أسعار السيراميك اليوم

ترصد جريدة “الموجز” جميع أسعار السيراميك اليوم السبت 24-8-2024, وفقًا لآخر تحديث, وجاءت كالتالي:

أسعار البورسلين

شملت أسعار البورسلين الأنواع التالية:

جاء بورسلين مزخرف للأرضيات بسعر 164 جنيهًا للمتر المربع.

ورد لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر بسعر 192 جنيهًا.

سجل بلاط بورسلين مموج للأرضيات سعر 192 جنيهًا.

ظهر بورسلين منقط للأرضيات بسعر 203 جنيهات للمتر.

تواجد بورسلين مموج من نوع بيرويا للأرضيات بسعر 209 جنيهات.

وصل بورسلين من نوع الشاطئ للأرضيات إلى سعر 209 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز أول

بلغت أسعار السيراميك فرز أول اليوم:

السيراميك

وصل سعر متر سيراميك الجوهرة فرز أول إلى 172 جنيهًا.

حقق سعر متر سيراميك كليوباترا أرضيات فرز أول 144 جنيهًا.

سجل سعر متر سيراميك ليسيكو فرز أول 116 جنيهًا.

بلغ سعر متر سيراميك إينوفا فرز أول 95 جنيهًا.

تراوح سعر متر سيراميك عادي كسر عند 85 جنيهًا.

أسعار السيراميك فرز ثاني

انطلقت أسعار السيراميك فرز ثاني من 65 جنيهًا ووصلت إلى 150 جنيهًا:

بلغ سعر متر السيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني 75 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك آرت أرضيات بترفلاي إلى 130 جنيهًا.

استقر سعر سيراميكا الجوهرة فرز ثاني عند 145 جنيهًا.

تواجد سعر متر السيراميك العادي عند 65 جنيهًا.

حقق سعر متر السيراميك رويال 135 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك مارسيليا 130 جنيهًا.

حدد سعر متر السيراميك لابوتيه عند 130 جنيهًا.

ورد سعر متر السيراميك ليسيكو عند 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

سجلت أسعار السيراميك فرز ثالث مستويات تراوحت بين 99 جنيهًا و121 جنيهًا:

سعر السيراميك اليوم

انخفض سعر متر سيراميك مارسيليا إلى 45 جنيهًا.

وصل سعر متر سيراميك لابوتيه إلى 43 جنيهًا.

ظهر سعر متر سيراميك رويال عند 63 جنيهًا.

تراوح سعر متر السيراميك العادي بين 45 و55 جنيهًا.

حدد سعر متر سيراميك ليسيكو عند 80 جنيهًا.

صناعة السيراميك في مصر

تعد صناعة السيراميك في مصر واحدة من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة. يضم السوق المصري 33 مصنعًا للسيراميك، حيث سجلت الطاقة الإنتاجية نحو 240 مليون متر سنويًّا، وتجاوزت استثمارات هذا القطاع 15 مليار جنيه. وصل المكون المحلي في صناعة السيراميك إلى نسبة 90%، مما عزز تنافسية منتجات السيراميك المصرية في السوقين المحلي والعالمي. وصدّرت مصر السيراميك إلى عدد كبير من الدول الأوروبية والعربية، بما في ذلك إنجلترا، وفرنسا، وتركيا، ولبنان، والسعودية، والأردن، واليمن، والإمارات، وسوريا.

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