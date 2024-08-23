أسعار السيراميك اليوم في مصر 23-8-2024.. الباركية بكام؟

يتساءل الكثير من المواطنين عن أسعار السيراميك اليوم، نظرًا لأهميته كواحدة من أكثر المواد استخدامًا في جميع المحافظات, ويستخدم السيراميك على نطاق واسع في تشطيب الأرضيات والحوائط في المنازل والمباني التجارية بفضل مظهره الجمالي، متانته، وسهولة تنظيفه.

أسعار السيراميك في مصر

زادت مؤشرات البحث خاصة من قبل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج عن أسعار السيراميك في مصر, لذا، قدمت جريدة "الموجز" تقريرًا يستعرض أحدث أسعار السيراميك اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024 في مصر.

سعر متر السيراميك اليوم

تفاوتت أسعار السيراميك بناءً على عدة عوامل، منها جودة المواد الخام، تكلفة التصنيع، التصاميم والألوان المتاحة، بالإضافة إلى حجم البلاطة والشركة المصنعة.

سعر السيراميك

تراوح سعر متر السيراميك المحلي بجودة جيدة بين 50 و100 جنيه للمتر المربع، بينما تجاوزت أسعار السيراميك المستورد الفاخر 300 جنيه للمتر المربع، خاصة إذا تميز السيراميك بتصميمات خاصة أو تم تصنيعه باستخدام تقنيات متقدمة.

أسعار السيراميك فرز أول

سجل سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات العادية بين 150 و155 جنيهًا.

بلغ سعر متر السيراميك الفرز الأول للأرضيات الباركيه 180 جنيهًا.

وصلت أسعار الأرضيات الليزر إلى 210 جنيهات.

وسجل سعر حائط المطبخ الليزر نحو 240 جنيهًا.

تراوحت أسعار حوائط الحمام الليزر وسيراميك كليوباترا بين 250 و300 جنيه.

أسعار السيراميك فرز ثاني

تفاوتت أسعار السيراميك فرز ثاني بين 65 و150 جنيهًا، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر السيراميك

سجل سيراميك أرضيات إينوفا فرز ثاني بـ 75 جنيهًا.

بلغ سيراميك آرت أرضيات بترفلاي بـ 130 جنيهًا.

وصل سيراميكا الجوهرة فرز ثاني إلى 145 جنيهًا.

استقر سيراميك رويال عند 135 جنيهًا.

بلغ سيراميك مارسيليا 130 جنيهًا.

سجل سيراميك لابوتيه 130 جنيهًا.

جاء سيراميك ليسيكو بـ 105 جنيهات.

أسعار السيراميك فرز ثالث

تراوحت أسعار السيراميك فرز ثالث بين 99 و121 جنيهًا، وسجلت الأسعار كالتالي:

بلغ سيراميك مارسيليا 45 جنيهًا.

وصل سيراميك لابوتيه إلى 43 جنيهًا.

استقر سيراميك رويال عند 63 جنيهًا.

سجل سيراميك ليسيكو 80 جنيهًا.

سعر متر السيراميك من البورسلين

تنوعت أسعار البورسلين واشتملت على:

سجل سعر بورسلين مزخرف للأرضيات نحو 164 جنيهًا للمتر المربع.

بلغ سعر لوح بورسلين للأرضيات بسمك 192 ملليمتر نحو 192 جنيهًا.

حقق سعر بلاط بورسلين مموج للأرضيات نحو 192 جنيهًا.

وصل سعر البورسلين المنقط للأرضيات نحو 203 جنيهات للمتر.

سجل سعر البورسلين المموج من نوع بيرويا للأرضيات نحو 209 جنيهات.

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