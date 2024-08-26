أحمد السقا مطلوب على جوجل .. والسر قفزة من طائرة

في غضون ساعات احتل اسم النجم الكبير أحمد السقا مؤشر البحث جوجل، وذلك بسبب قفزة من طائرة، وعلى هذا الصدد يستعرض لكم "الموجز" التفاصيل.

إذ نشر النجم أحمد السقا عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام "، قطع فيديو ظهرالسقا خلال الفيديو وهو ويقفز من طائرة وعلق على الفيديو قائلا: إياك والبحث عن السعادة.. دعها تبحث عنك.. لأنك لو دورت عليها إحتمال كبير ماتلاقيهاش لكن لو السعادة عايزاك هاتجيلك و إنت مش مستنيها وده احساس أحلى بكتير.

وفي سياق آخر يستعد النجم أحمد السقا لتصوير فيلم أطلق عليه صناعه اسم " أحمد وأحمد، ويشاركه في البطولة النجم أحمد فهمي وكوكبة كبيرة من النجوم، ومن المفترض بدأ التصوير في أول أكتوبر المقبل لـ ينافس الفيلم في ماراثون رأس السنة الجديدة لعام 2025.

آخر أعمال أحمد السقا

وقد شارك النجم أحمد السقا في بطولة "السرب" ويؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية المصرية، حيث يستند إلى الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا. جاءت هذه العملية بعد قيام تنظيم داعش بإعدام 21 قبطيًا في ليبيا ذبحًا، وسرعان ما استجابت القوات الجوية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ الضربة الجوية.

أبطال فيلم السرب لـ أحمد السقا

ويشارك في بطولة فيلم " السرب " أحمد السقا، شريف منير، وآسر ياسين، ونيللي كريم،و صبا مبارك، وكريم فهمي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، ومحمود عبد المغني، دياب، وعمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، وأمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.

كانت آخر أعمال أحمد السقا، مسلسل العتاولة، والذي عرض ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، وحقق صدى واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

مسلسل العتاولة تدور أحداث داخل إحدى الحارات الشعبية في مصر، ومن المقرر البدء في تصوير الجزء الثاني من المسلسل في شهر نوفمبر المقبل، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وتواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي الأبطال الجدد والتعاقد معهم للمشاركة في الجزء الثاني من العمل بعد التأكد من غياب عدد من نجوم الموسم الأول.

وقد شارك النجم أحمد السقا والنجم طارق لطفي في بطولة الجزء الأول من المسلسل، عددكبير من النجوم، بينهم: زينة، باسم سمرة، صلاح عبدالله، مي كساب، هدى الإتربي، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مؤمن نور، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، ومحمد التاجي.

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