بعد تصدرها للتريند.. تعرف على أبرز الأزمات في حياة أحلام

تصدر اسم الفنانة أحلام، تريند جوجل، وذلك بعد تعرضها لشائعة خلال الساعات الماضية تفيد انفصالها عن زوجها، وقد حرصت على توضيح تلك الحقيقة، من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "إكس"، حيث علقت على تغريدة أحد الأشخاص الذين كشفوا عن عدم صحة تلك الشائعة، قائلة:" الغالي عماد محبتي، أنا ومبارك مش فقط زوجين أنا ومبارك أصدقاء بيننا أشياء كثير حلوة ويكفي فاهد وفاطمة ولولو هذيلا عيون وقلب وروح مبارك، وأنا طلبت منه ما ينزل أي شيء بخصوص هذا الموضوع لكن هو رفض قال لي كل شيء ولا أنتي، هذه الكلمة تسوى عندي الدنيا ومافيها، شكرًا لك وعلى محبتك لنا اللي من القلب وشكرًا لكل من يحبنا ويدعي لنا بالفرح والسعادة والخير".

أحلام



مبارك الهاجري

كما حرص مبارك الهاجري، زوج أحلام، أيضًا على الرد على تلك، في فيديو عبر حسابه بموقع إكس، وقد استشهد خلاله بآية قرآنية بعد تعرضه لشائعة زعمت خيانته لزوجته أحلام مع فتاة تونسية، قال خلاله:" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" .



وأكد مبارك الهاجري أنه تعرض خلال الأيام الماضية هو وزوجته أحلام لحملة شرسة، قائلاً:"الله يجعل كيدهم في نحورهم ومكرهم عائدًا عليهم، نسأل الله أن مَن كاد علينا أن يجعل كيده في نحره، ولا تصدقون أي شيء يقال أنا والغالية ما يفرقنا إلا الموت".

أزمات أحلام

وكانت الفنانة أحلام الشامسي، قد تعرضت لعدة أزمات مؤخرًا يرصدها لكم موقع الموجز في السطور التالية، منها سرقتها في باريس خلال تواجدها لحضور أسبوع الموضة، فقدت أحلام حقيبتين تحتويان على مقتنيات تبلغ قيمتها حوالي 100 ألف يورو، وذلك بعد أن تركتهما أمام محل إقامتها، وعندما عادت لم تجدهما. وقد تقدمت بشكوى للشرطة الفرنسية بهذا الشأن.

هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أحلام للسرقة في فرنسا، فقد كانت تعرضت لحادث سرقة مماثل في عام 2016، حيث فقدت ساعة ثمينة تقدر قيمتها أيضًا بـ 100 ألف يورو، بالإضافة إلى حجر ياقوت، أثناء جلوسها في أحد مطاعم باريس.



ومن ضمن الأزمات التي تعرضت لها الفنانة أحلام، هي تعرض يدها اليسرى للكسر، حيث ظهرت في وقت سابق بـ "جبيرة" خلال حفلهل الأخيرة مع عبد المجيد عبدالله، وهذا الأمر أثار تساؤلات الجمهور، ووقتها أكدت أحلام كسر يدها، وقدمت الشكر لكل من سأل عنها.

أحلام

إشادة أحلام بألبوم تيجي نسيب لـ أنغام

وكانت المطربة أحلام، قد أشادت مؤخرًا بألبوم أنغام الأخير "تيجي نسيب"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "إكس"، حيث كتبت تغريدة قالت فيها :"أنغام في كل مرة تبهررررررك الإبهار والإبداع والحنيه في اليوم أنغام مصر عظيمة ألف مبروك وبعد الاستمتاع بالالبوم تستحقين هذا النجاح حبيبتي واختي الغالية، تيجي نسيب".

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