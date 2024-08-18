"السرب" يُغرّد بنجومه في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

يخصص مهرجان الغردقة لسينما الشباب ضمن فعاليات دورته الثانية في الفترة من 19 وحتى 25 سبتمبر 2024 إحتفالية خاصة بفيلم السرب الذي يعرضه المهرجان بإعتباره عملًا وطنيًا يتناول أحداثًا حقيقية من خلال إحدي العمليات التي قام بها الجيش وقوات الأمن المصرية للرد علي تنظيم داعش ،وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل.

شركة سينرجي

من جانبها بدأت شركة سينرجي المنتجة لفيلم السرب في التشاور مع السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان للإنتهاء من الترتيبات الخاصة بالإحتفالية.

أبطال فيلم السرب

فيلم السرب تأليف عمر عبد الحليم وبطولة أحمد السقا وأسر ياسين ونيللي كريم ومحمد ممدوح وشريف منير وكريم فهمي وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك ومحمد فراج ومن إنتاج تامر مرسي و إخراج أحمد نادر جلال .

السيناريست محمد الباسوسي



وقال السيناريست محمد الباسوسي رئيس المهرجان أن إحتفالية فيلم السرب الهدف منها التشجيع علي إنتاج مثل هذه النوعية من الأفلام للرد علي الأكاذيب والصورة المزيفة للتاريخ وللأحداث المعاصرة.



وأوضح أن السينما المصرية أدركت أهمية تقديم أعمالا تخلد وتؤرخ في نفس الوقت لتاريخنا الحديث حتي لاتترك الفرصة أمام الأخرين لتشويه الصورة وترويج الأكاذيب وأن هذا الدور مهم جدًا ويجب تشجيعه من كافة الجهات وفي مقدمتها المهرجانات السينمائية.



وأشار الى أن مهرجان الغردقة يسعي دائما الي إلقاء الضوء علي التجارب السينمائية المتميزة من أجل بناء وعي سينمائي لشبابنا وهو مانحرص عليه في برامجنا وأقسام المهرجان المختلفة سواء بإعادة قراءة أفلام قامات سينمائية خالدة مثل المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين أو بتقديم تجارب وطنية كما هو الحال مع فيلم السرب ومع تجارب أخرى مماثلة في المستقبل القريب .

نبذة عن مهرجان الغردقة لسينما الشباب

المهرجان تقوم بتنظيمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر وشركة إير كايرو وتعقد دورته الثانية في الفترة من 19 وإلى 25 سبتمبر 2024 ويشمل مسابقات لأفلام الشباب من الأعمال الأولي لمخرجيها ومؤلفيها أو تتناول قضايا خاصة بالشباب من الأفلام الطويلة والقصيرة ومسابقة لأفلام الطلبة كما يخصص المهرجان أيضًا جائزة تحت عنوان الجائزة الخضراء تمنح للأفلام التي تدعم فكرة الحفاظ على البيئة والمناخ .

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