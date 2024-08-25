أسامة عباس يتصدر التريند بعد آخر ظهور له.. تفاصيل كاملة

تصدر الفنان الكبير أسامة عباس محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد أن نشر رسالة شكر للقائمين على المهرجان القومي للمسرح المصري، وذلك على تكريمه في الدورة الأخيرة للمهرجان.

تريند أسامة عباس

جاء هذا التكريم كاعتراف بمسيرته الفنية الطويلة والمميزة التي امتدت لأكثر من 55 عامًا، حيث أعرب أسامة عباس عن شعوره العميق بالامتنان والفخر بهذا التقدير في نهاية عمره، مشيرًا إلى أن هذا التقدير من زملائه والجمهور هو من أعظم المكافآت التي يمكن أن يحصل عليها أي فنان.

تفاصيل الفيديو المؤثر

في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك رصده موقع “ الموجز”، وجه أسامة عباس شكره للأشخاص الذين هنّأوه بالجائزة، قائلًا: "أشكر من تفضل بتهنئتي بهذه الجائزة القيمة في نهاية عمري، وهو ما يتمناه كل فنان أن يقدره زملاؤه والجمهور على المجهود الذي قدمه على مدار 55 سنة."

وتضمن الفيديو لمحات مؤثرة عن حالته الصحية، حيث ظهر بأسلوب يعكس تقدم سنه، مع تغيير ملحوظ في ملامحه وزيادة في الوزن، مما يعكس تدهورًا في حالته الصحية.

أسامة عباس

تدهور الحالة الصحية واعتذار عن الندوة

كان من المقرر أن يقام ضمن فعاليات المهرجان ندوة خاصة بالفنان أسامة عباس، لكن في اللحظات الأخيرة اعتذر عن حضورها بسبب حالته الصحية بدلاً منه، حضر نجله إلى الندوة وقدم عرضًا تفصيليًا عن مسيرة والده الفنية.

وكشف نجله أن والده بدأ مسيرته المهنية كمدير قانوني في شركة، حيث كان يعمل في النهار وفي المساء يذهب إلى المسرح، مشيرًا إلى الجهد الكبير الذي بذله في جمع بين العمل في الشركة والفن.

وأكد أن أسامة عباس كان يحرص على العمل في المسرح رغم الجهد الكبير والالتزامات العائلية.

نقلة فنية وتفاصيل عن مسيرة أسامة عباس

وصف نجل أسامة عباس النقلة الحقيقية في مسيرة والده الفنية بأنها جاءت عندما شارك في فوازير مع ثلاثي أضواء المسرح، مما ساهم في تعرف الجمهور عليه بشكل أوسع.

وأوضح أن أسامة عباس كان يعشق الفن منذ صغره، حيث ورث حب الفن من جدته التي كانت تحب مشاهدة الأفلام ولديها جهاز سينما، وهو أمر غير معتاد في ذلك الوقت.

مسيرة فنية حافلة بالإنجازات

تجدر الإشارة إلى أن أسامة عباس وُلد في 22 سبتمبر 1939، وبدأ مسيرته الفنية في عام 1964 .

على مدى سنوات طويلة، برع في تجسيد الأدوار المختلفة بين الشر والكوميديا والتراجيديا، وترك بصمة واضحة في مجال الفن.

من أبرز أدواره كان دوره في المسلسل الشهير "أبنائي الأعزاء شكرًا"، وكذلك دوره البارز في مسلسل "بوابة الحلواني".

انضم إلى فرقة ثلاثي أضواء المسرح في أواخر الستينات، وواصل تقديم أعماله المميزة التي أسهمت في تعزيز مكانته كأحد أعمدة الفن المصري.

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