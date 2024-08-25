إكس سعد.. حقيقة عودة علياء بسيوني لزوجها المطرب الشهير

تصدر اسم مصممة الأزياء علياء بسيوني التريند على محرك البحث «جوجل» بعد انتشار شائعات عن عودتها للفنان أحمد سعد، هذه التكهنات جاءت بعد أن نشرت صورة لها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها في إنستجرام، حيث ظهرت وهي تشير بعلامة النصر، مما دفع البعض للاعتقاد بأنها تلمح إلى عودتها إلى زوجها السابق أحمد سعد . ومع ذلك، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الطرفين تؤكد أو تنفي هذه الأنباء حتى الآن، وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل.

أحمد سعد



وكان أحمد سعد ، قد أثار اهتمام المتابعين بإعادة نشر تهنئة عيد ميلاده من طليقته مصممة الأزياء علياء بسيوني عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، علياء كتبت كلمات دافئة عبرت فيها عن تقديرها له، معبرة عن مشاعرها بكلمات مليئة بالحنين والود، حيث قالت علياء بسيوني : "اليوم مكانش هيعدي كدة.. كل سنة وأنت أطيب وألذ واحد في الدنيا، كل سنة وانت منور حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم، وطبعاً كل سنة وانت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايماً.. مكانش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما أقولك لإن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايماً.. كل سنة وانت طيب يا حمادة".

عودة أحمد سعد لطليقته علياء بسيوني

رد أحمد سعد لم يتأخر، حيث قام بمشاركة المنشور عبر خاصية "الاستوري" على إنستجرام، مما دفع البعض للتساؤل عن طبيعة العلاقة بينه وبين علياء بسيوني وما إذا كانت الأمور تسير نحو مصالحة، بحسب مصادر مقربة، فقد شهد الثنائي جلسة صلح مؤخرًا، وقد يعلنان عن عودتهما رسميًا في الفترة القادمة بعد انفصالهما الذي تم الإعلان عنه في نهاية أغسطس من العام الماضي.

أحمد سعد

تفاصيل أغنية "حظي من السما"

من الناحية الفنية، أطلق أحمد سعد مؤخرًا أغنيته الجديدة "حظي من السما" عبر قناته على يوتيوب، والتي حققت نجاحًا ملحوظًا، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان حمني، وتوزيع موسيقي لإيهاب كلوبيكس.



مهرجان العلمين

كما حضر أحمد سعد ، خلال الفترة الماضية فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، وشارك في عرض مسرحية "الشهرة" من إخراج خالد جلال، بحضور لافت من نجوم الفن والرياضة، بما في ذلك المخرج تامر المهدي، والملحن إيهاب عبد الواحد، والكابتن طارق يحيى.

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