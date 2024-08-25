أحداث مثيرة في الحلقة الأولى من مسلسل "فهد البطل".. تعرف على التفاصيل

يستعد الفنان أحمد العوضي للانطلاق في تصوير أول مشاهده في مسلسل "فهد البطل" خلال الأسابيع المقبلة، يبدأ العمل بحدث مثير حيث يدخل "فهد البطل" في "خناقة شعبية" تجعله يدخل السجن ويخرج منه في نفس الحلقة، مما يعد بمسار درامي مشوق، وفي السطور التالية يرصد الموجز التفاصيل .

تفاصيل شخصية نسرين أمين في مسلسل فهد البطل

في هذا المسلسل، تشارك الفنانة نسرين أمين في البطولة بدور شقيقة أحمد العوضي، حيث تقدم شخصية تساعده في تحقيق أهدافه لكنها تواجه العديد من المشكلات بسبب ذلك.

أحمد العوضي

تفاصيل مسلسل فهد البطل

المسلسل الجديد الذي يُنتظر عرضه في رمضان يضم مجموعة من النجوم المعروفين، منهم الفنان أحمد عبد العزيز الذي سيعود إلى الأدوار الصعيدية من خلال شخصية "العمدة"، بعد النجاح الذي حققه في مسلسل "ذئاب الجبل"، كما ستشارك خلاله الفنانة صفاء الطوخي، وتجرى حاليًا ترشيحات لكل من سارة سلامة، ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين، ونسرين أمين.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي. يتكون من 30 حلقة ويُدور في إطار صعيدي شعبي، مما يعد بالكثير من الإثارة والتشويق، والجهة المنتجة تعمل على إنهاء التعاقدات مع باقي الأبطال استعدادًا للتصوير.

أحمد العوضي

كان الاسم الأصلي للمسلسل "فهد الملك"، لكنه تم تغييره إلى "فهد البطل" بناءً على طلب الفنان أحمد العوضي والسيناريست محمود حمدان، تجنبًا للتشابه مع أعمال درامية أخرى،حيث كتب منشورًا من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كشف فيه عن سبب تغيير اسم المسلسل، قائلاً:" للتوضيح، ولأن أصدقائي الصحفيين بيسألوني عن سبب تغيير اسم المسلسل من الملك لـ فهد البطل، اتفاجئت أنا وأحمد العوضي بـ ٣ أساتذة مؤلفين كل واحد فيهم عنده عمل بإسم الملك ومنهم نجم صديقه، واحنا بنحترم جميع الأساتذة ومستحيل نزعل حد مننا، وبناءً عليه غيرنا الاسم".

آخر أعمال أحمد العوضي

وكان آخر أعمال أحمد العوضي مسلسل "حق عرب"، الذي عُرض مؤخرًا في رمضان 2024، وضم كوكبة من النجوم مثل رياض الخولي، دينا فؤاد، وفاء عامر، وآخرون من النجوم، ودارت أحداث "حق عرب" حول شخصية عرب السويركي الذي كان يسعى جاهدًا للهروب من ماضيه المؤلم، لكن هذا الماضي يظل يطارده ويضطر لمواجهته باستمرار.

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