هاني شاكر يستعد لإحياء حفل غنائي في أمريكا.. في هذا الموعد



روّج الفنان هاني شاكر عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لجولة غنائية في أمريكا للجاليات العربية، المقرر إحياؤها في أكتوبر المقبل.

موعد حفل هاني شاكر في أمريكا

ونشر هاني شاكر فيديو قال فيه: جمهوري الحبيب في أمريكا أشوفكم في جوله فنية في شهر 10، أسعد بيكم إن شاء الله، وكل حفلاتي هتكون أسعد وأنتم معايا أشوفكم علي خير إن شاء الله.

هاني شاكر

حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة

وأحيا الفنان هاني شاكر حفلًا غنائيًا في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ32، يوم الجمعة الماضية إذ شهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ورفع شعار كامل العدد.

وقدّم شاكر خلال الحفل اشهر اغانيه وهي: بحبك أنا، ح نعيش، بحبك يا غالي، معاك، يا ريتني ، دعوة فرح، وإيه يا اللي بحبك ، كتبتلى السنين، مشتريكى، نسيانك صعب، غلطة ، متهدديش، سألتك، لسة بتسألى، لو بتحب، على الضحكاية، كده برضو يا قمر، يا ريتنى، ايه يا للى بحبك، عيشها من قلبك.

هاني شاكر يعيّن خضر عكنان مديرًا لأعماله

بعد سلسلة من النجاحات الفنية التي حققها أمير الغناء العربي هاني شاكر في لبنان والعالم العربي، والتي كانت لها بصمات واضحة لشركة عكنان في تنظيمها وإشرافها، قرر هاني شاكر تكليف الأستاذ خضر عكنان بإدارة أعماله.



وقد أعلن عن ذلك عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوصى بضرورة التواصل مع الأستاذ عكنان بشأن جميع الأمور الفنية والقانونية، وقد لاقى هذا القرار ترحيبًا كبيرًا من عكنان، نظرًا للقيمة الفنية الكبيرة التي يمثلها هاني شاكر في تاريخ الفن العربي.

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