الثلاثاء المقبل..حفلين متتاليين في مهرجان القلعة لـ سعد العود ومدحت صالح

يستضيف مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي حفلين مميزين يوم الثلاثاء المقبل، 27 أغسطس، ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، حيث يعد المهرجان حدثًا فنيًا مهمًا يجذب عشاق الموسيقى والغناء من جميع أنحاء مصر، ويشمل العديد من الفعاليات والعروض الموسيقية التي تلبي أذواق الجمهور المتنوعة، ويكشف الموجز تفاصيل حفلات الثلاثاء المقبل.

حفل سعد العود إحياء التراث الموسيقي

في تمام الساعة الثامنة مساءً، سيكون الجمهور على موعد مع الفنان سعد العود ، الذي سيقدم باقة من أجمل الأغاني العربية الكلاسيكية. يصاحب سعد العود فرقته الموسيقية التي تتميز بأسلوبها الخاص في أداء الأعمال الموسيقية. ومن بين الأغاني التي سيقدمها: "الصحبجية"، "لا مش أنا اللي أبكي"، "كل ده كان ليه"، "في يوم وليلة"، "يا دنيا يا غرامي"، "توبة"، "شغلوني"، "كنت فين"، "من قد ايه كنا هنا"، "امتى الزمان"، "مشغول عليك مشغول"، "غالي عليا"، "سواح"، "على حسب وداد"، "زي الهوى"، "العيون السود"، "الليلة الكبيرة"، و"أمل حياتي".

سعد العود

هذا الحفل يمثل فرصة رائعة لمحبي الموسيقى العربية الكلاسيكية للاستمتاع بصوت وأداء سعد العود، الذي يعتبر من الفنانين الذين يسعون للحفاظ على التراث الموسيقي العربي من خلال إحيائه بأسلوبه الفريد.

حفل مدحت صالح.. أغاني تخلد مسيرة فنية مميزة

مدحت صالح

في تمام الساعة العاشرة مساءً، يصعد النجم مدحت صالح على خشبة المسرح، بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر. سيقدم مدحت صالح مجموعة من أغانيه التي تخلد مسيرته الفنية، ومن بين الأغاني التي سيؤديها: "بحلم على قدي"، "المليونيرات"، "كوكب تاني"، "أنا مش بعيد"، "قلب واحد"، "حبيبي يا عاشق"، "الله يا سيدي"، "النور مكانه في القلوب"، و"تلات سلامات".

مدحت صالح يتصدر التريند بعد حفله في مهرجان العلمين

مدحت صالح

تصدر التريند بعد عرض حفله في حفلين متتاليين في مهرجان العلمين ، والذي بُث عبر إحدى القنوات الفضائية. قدم خلال الحفل مجموعة من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مثل "زي ما هي"، "النور مكانه في القلوب"، "إن شاء الله ما أعدمك"، "بحلم على قدي"، "رمش عينه"، "زي المليونيرات"، و"تلات سلامات". هذا النجاح يعكس شعبية مدحت صالح الكبيرة وتقدير الجمهور لأعماله الفنية التي تمتد على مدى عقود.

مدحت صالح يتحدث عن مشاركته في مهرجان العلمين

مدحت صالح

في لقاء إذاعي عبر برنامج "خلاص صحينا" على إذاعة ميجا إف إم 92.7، أعرب مدحت صالح عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين في دورته الثانية. وأشار إلى أن الحفل الذي قدمه كان ذو طاقة فريدة مقارنة بما قدمه من قبل، مثنيًا على التطورات الفنية والثقافية الكبيرة التي شهدها المهرجان. وأشاد بالتنوع في مواقع الحفلات التي لم تقتصر على منطقة الأرينا فقط، بل شملت أيضًا المسرح الروماني في المدينة التراثية.

إشادة مدحت صالح بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مدحت صالح

كما أعرب مدحت صالح عن امتنانه للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعمها المتواصل للفن المصري. وصف تعاونه مع الشركة بأنه ناجح ومثمر، مشيرًا إلى التفاهم العميق بينه وبين القائمين عليها. وعلق قائلاً: "بيني وبين الشركة المتحدة عشرة طويلة، فهي الراعية الرسمية لجميع حفلاتي، والقائمون عليها لديهم الكفاءة والقدرة على تكليل مجهودي بالنجاح. أشكرهم على حالة التفاهم التي وصلنا لها معًا، وأتمنى استمرار تعاوني معهم".

نصيحة مدحت صالح للشباب

مدحت صالح

خلال اللقاء، وجه مدحت صالح نصيحة للشباب بضرورة الحفاظ على مصر والعمل على تقدمها بكل قوة. شدد على أهمية الإخلاص في العمل الفني لضمان استمرارية الفن وتحقيق النجاح. وأوضح أنه لم يكن ينظر للفن كأرقام أو درجات، بل يركز على تقديم الأفضل، مما يعود بالفائدة على الفنان نفسه قبل أي شخص آخر. واختتم بقوله: "الفن مستمر إلى ما لا نهاية، وكل ما يستطيع الفنان فعله هو الإخلاص فيما يقدمه للجمهور".

بهذه الكلمات، يؤكد مدحت صالح على الدور الكبير الذي يلعبه الفن في المجتمع، مشددًا على أهمية التركيز على جودة العمل الفني لضمان نجاحه واستمراريته.

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