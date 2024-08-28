تطورات الحالة الصحية للفنان صالح العويل.. تعرف على التفاصيل

كشف مصدر مقرب من الفنان صالح العويل، في تصريحات صحفية تطورات حالته الصحية عقب نقله لمستشفى ناصر، نتيجة إصابته بأزمة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، لافتاً أن حالته الصحية مستقرة، وصارت في تحسن.

صالح العويل



وكان الدكتور والفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قد كشف في تصريحات صحفية له عن تولي نقابة المهن التمثيلية رعاية الفنان صالح العويل، وأنه فوض الفنان منير مكرم لمتابعة تطورات حالته الصحية، حيث قال أنه يحتاج فحصًا شاملًا للأوعية الدموية والكلى ونسبة السكر، بجانب علاجه من تجمعات دموية في الرجل والعظام وخضوعه لبعض التحاليل.

معلومات عن صالح العويل

يذكر أن الفنان صالح العويل، بدأ مشواره في مجال الفن، بمساعدة الفنان مطاوع عويس، الذي كان يجلس معه في إحدى المقاهى بشارع عماد الدين، حيث رشحه لتقديم دور صغير في فيلم اللص والكلاب وسط المجاميع في نهاية الفيلم، وذلك خلال فترة الستينات.

كما قدم الفنان صالح العويل العديد الشخصيات المختلفة، واتسمت أغلبها بأدوار الشر، منها شخصية سائق الأتوبيس الذي كان السبب في حدوث حادث بفيلم "ضد الحكومة"، وقدم دور أحد أفراد عصابة في فيلم "الشيطانة التي أحبتنى"، مع أدوار أخرى منها عسكري السجن في فيلم "حنفي الأبهة".

صالح العويل

أعمال صالح العويل

قدم صالح العويل ما يقرب من 250 عملاً متنوعاً بين السينما والدراما وجميعهما أدوار ثانوية، ولكنه تألق في السينما، ومن أشهر أفلامه اللص والكلاب، كلمة شرف، ضاع العمر يا ولدى، الامبراطور، مستر كاراتيه، حسن اللول، كتيبة الإعدام، لهيب الانتقام، الرصاصة لا تزال في جيبى، عصابة حمادة وتوتو، شمس الزناتى، النوم في العسل، وغيرها.

ومن الأعمال الدرامية التي قدمها صالح العويل: رأفت الهجان، ليالى الحلمية، السيرة الهلالية، زيزينا، نصف ربيع الآخر، العصيان، الأصدقاء، أميرة في عابدين، جحا المصري، فارس بلا جواد وغيرها من المسلسلات.

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