رامي صبري ومحمد الشرنوبي يقدمان الدعم لشيرين عبد الوهاب خلال أزمتها مع روتانا

في عالم الفن، يظهر التكاتف والتضامن بين الفنانين خاصةً في الأوقات الصعبة، ومؤخرًا حصلت الفنانة شيرين عبد الوهاب على دعم ملحوظ من زملائها في الوسط الفني، في ظل الأزمة التي تواجهها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بشأن أغنيتها الجديدة "عسل حياتي".

يعكس هذا الدعم الترابط القوي بين الفنانين ويبرز تلاحمهم في مواجهة التحديات المهنية، لذلك " الموجز" يستعرض أبرز الفنانين الداعمين للفنانة شيرين عبد الوهاب في السياق التالي

شيرين عبد الوهاب

رامي صبري يعبر عن دعمه لشيرين

في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً، أعاد الفنان رامي صبري نشر أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة "عسل حياتي" عبر حسابه الرسمي على تويتر. صبري، الذي يُعد من أبرز زملاء شيرين في المجال الفني، أرفق نشر الأغنية بتعليق مؤثر: "حبيبتي".

هذا التعليق كان بمثابة دعم معنوي كبير لشيرين في معركتها ضد شركة روتانا، مما يعكس علاقته الطيبة بها وتضامنه معها في هذه الفترة الصعبة.

رد شيرين عبد الوهاب على الدعم

شيرين عبد الوهاب عبرت عن امتنانها الكبير لدعم رامي صبري، مشيرة إلى الذكريات الجميلة التي تجمعهما.

عبر حسابها على تويتر، أعادت نشر تعليقه وكتبت: "أنت اللي حبيبي وأخويا من أيام معهد الموسيقى العربية، لما كنت تشيلني وتحطني على الديسك عشان أغني لك".

هذه الرسالة تعكس عمق العلاقة بين الفنانين وتقدير شيرين لدعم صبري.

محمد الشرنوبي يتحدث عن معاناته ويقدم دعمه

في خطوة داعمة أخرى، دخل الفنان محمد الشرنوبي على خط دعم شيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلى معاناته الشخصية مع شركة سارة الطباخ.

في مقطع فيديو نشره عبر إنستجرام، كشف الشرنوبي عن التحديات التي يواجهها مع الشركة التي تحاول حذف أغانيه من المنصات الرقمية، وقال: "أنا مش فارقلي أي حاجة من اللي بتحصل غير أني سمعت صوتك، واحنا كجمهورك مستمتعين بأغانيك الجديدة وصوتك، ويارب المشكلة اللي بينك وبين روتانا تخلص في أسرع وقت".

هذا التصريح يعكس تفهم الشرنوبي لمشاكل شيرين وتضامنه معها بناءً على تجربته الشخصية.

تفاصيل أزمة شيرين مع روتانا

أغنية "عسل حياتي"، التي تعتبر أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب، تم حذفها من حسابات روتانا الرسمية على مواقع الفيديوهات الشهيرة مثل يوتيوب.

هذا القرار أثار استياءً واسعًا بين جمهور شيرين، الذين عبروا عن غضبهم من محاولة قمع العمل الفني.

شيرين، من جانبها، تحدت قرار روتانا وأعلنت عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيليجرام وتيك توك، حيث نشرت الأغنية لتتيح لجمهورها الاستماع إليها بالكامل.

استمرار شيرين رغم الصعوبات

شيرين عبد الوهاب كانت قد طرحت أيضًا مجموعة من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا على الرغم من محاولات حذفها من قبل روتانا، مثل "بتمنى انساك" و"اللي يقابل حبيبي".

هذه الأغاني نالت إعجاب الجمهور وأثبتت قدرة شيرين على الاستمرار والتألق رغم التحديات.

أكدت شيرين أنها ستواصل تقديم أعمالها الفنية مهما كانت الصعوبات التي تواجهها، مما يعكس عزيمتها وإصرارها على النجاح.

في النهاية، دعم رامي صبري ومحمد الشرنوبي لشيرين عبد الوهاب يعكس روح التعاون والتضامن في الوسط الفني، ويبرز القوة التي يمتلكها الفنانون في مواجهة الصعوبات معًا.

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