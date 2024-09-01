نور النبوي يعلن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا"

أعلن الفنان نور النبوي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن بدء تصوير الجزء الثاني من فيلمه الناجح "الحريفة"، الذي سيحمل عنوان "الريمونتادا".

وقد شارك النبوي صورة للكلاكيت الذي رصدها موقع "الموجز"، حيث علق قائلاً: "توكلنا على الله.. الحريفة 2.. الريمونتادا"، هذا الإعلان أثار حماس الجمهور، الذين كانوا في انتظار أخبار عن استكمال هذا العمل السينمائي المميز.

قصة فيلم "الحريفة" ومراحله السابقة

تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول شخصية "ماجد"، لاعب كرة القدم الذي يواجه تحديات كبيرة بعد انتقاله من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية بسبب ظروف عائلية.

في المدرسة الجديدة، يلتقي ماجد بمجموعة من زملائه من خلفيات متنوعة، وينضم إلى فريقهم الذي يتنافس في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب.

يواصل الفريق العمل بجد لتحقيق حلمهم بالمشاركة في بطولة كبرى، الفيلم يعكس الصعوبات والتحديات التي يواجهها الشباب في سبيل تحقيق أحلامهم، ويستعرض كيف يمكن للفريق التغلب على العقبات من خلال التعاون والإصرار.

التغييرات التي طرأت على الفيلم

في حديثه عن الجزء الأول من الفيلم، كشف نور النبوي أن الفيلم كان في البداية يحمل اسم "كابتن ماجد". ولكن، مع بدء التصوير، تقرر تغيير الاسم إلى "الحريفة" بسبب إدراك أن الجيل الجديد قد لا يكون على دراية بشخصية كابتن ماجد الشهيرة.

وأوضح النبوي أن المنتج طارق الجنانيني هو من اقترح تغيير الاسم، وذلك لتناسبه مع الفئة العمرية المستهدفة، ولتكون التسمية أكثر تعبيراً عن روح الفيلم.

تفاصيل الجزء الثاني "الريمونتادا"

مع بدء تصوير الجزء الثاني، يتطلع النبوي وفريق العمل إلى تقديم تجربة سينمائية جديدة ومثيرة، يحمل عنوان الجزء الثاني "الريمونتادا"، والذي يعكس بشكل كبير طموح الفريق للتغلب على التحديات وتحقيق انتصارات غير متوقعة، تماماً كما يحدث في عالم الرياضة.

الفيلم من تأليف إياد صالح وإخراج روؤف السيد، وسيشهد مشاركة العديد من النجوم من الجزء الأول، بما في ذلك نور النبوي وكزبرة وأحمد غزي ونور إيهاب.

التوقعات والتطلعات

ينتظر جمهور الفيلم بفارغ الصبر كيف ستتطور أحداث الجزء الثاني وما هي المفاجآت التي سيقدمها. يعد فيلم "الحريفة" أحد الأعمال السينمائية التي لاقت إعجاباً كبيراً بسبب قصته المميزة وأداء فريق العمل.

مع استمرار تصوير "الريمونتادا"، يظل السؤال حول كيفية تطور القصة ومصير الشخصيات المألوفة، والذي سينكشف تدريجياً مع تقدم العمل.

من الواضح أن نور النبوي وفريقه يضعون الكثير من الجهد والتفاني في تقديم جزء جديد يلبي توقعات المشاهدين ويواصل نجاح الجزء الأول.

سنتابع بشغف كل جديد حول هذا العمل ونترقب العروض القادمة التي ستمنحنا فرصة للاستمتاع بواحدة من أكثر القصص إثارة في عالم السينما.

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