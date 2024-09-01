وفاء عامر: "جبل الحريم" يبرز قضايا المرأة بجرأة وتمنيت تحويله لمسلسل تلفزيوني

كشفت الفنانة وفاء عامر عن تفاصيل مثيرة حول فيلمها الجديد "جبل الحريم"، الذي انتهت من تصويره مؤخرًا ومن المتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت وفاء إلى أن الفيلم يناقش قضايا نسائية حساسة ومهمة بطريقة جديدة وغير تقليدية، وهو ما يميزه عن الأعمال الفنية السابقة التي تناولت قضايا المرأة، وفقًا لتصريحاتها الذي رصدها موقع " الموجز"، كانت وفاء تتمنى تحويل هذا العمل إلى مسلسل تلفزيوني نظرًا لعمق الموضوعات التي يتناولها، والتي تستحق التوسع والاهتمام بشكل أكبر مما قد يوفره فيلم سينمائي.

وفاء عامر

مفاجآت فيلم "جبل الحريم"

وأضافت وفاء أن الجمهور سيشعر بالفارق عند مشاهدة الفيلم، حيث سيتم تسليط الضوء على جوانب نسائية جديدة لم تُطرق من قبل في السينما.

وأعربت عن أملها في أن يتفاعل الجمهور مع القضايا المطروحة في الفيلم، وأن يكون له دور في إثارة النقاش حول هذه الموضوعات المهمة.

أبطال الفيلم وفريق العمل

يضم فيلم "جبل الحريم" مجموعة من أبرز الفنانات في الساحة الفنية، ما يعزز من قوته وأهميته، تشارك وفاء عامر البطولة مع شقيقتها أيتن عامر، إلى جانب نجوم مثل نهال عنبر، نسرين أمين، نانسي صلاح، وأميرة العايدي، مع ظهور عدد من الفنانات المتميزات كضيوف شرف. الفيلم من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة، ويُصنف ضمن إطار الرعب التشويقي.

تدور أحداثه حول مجموعة من القصص النسائية التي تبرز تحديات ومشكلات تواجهها المرأة، في عمل فني فريد من نوعه حيث لا يشارك فيه أي رجل على الإطلاق.

وفاء عامر تتعرض لإصابات متتالية

في سياق مختلف، أعلنت وفاء عامر عن تعرضها لعدد من الإصابات خلال الشهور الأخيرة، ما أثر بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.

كتبت وفاء عامر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سالة مؤثرة إلى متابعيها: "أحبائي في الله، في أقل من ٣ أشهر تعرضت لكسر في قدمي، ومن ٥ أيام كسر في الكتف. من فضلكم ادعوا لي بقوة، وأعتذر عن عدم قدرتي على الرد على اتصالاتكم ورسائلكم."، هذه الرسالة لاقت تفاعلًا كبيرًا من محبيها ومتابعيها الذين عبروا عن دعمهم وتمنياتهم لها بالشفاء العاجل.

تجارب درامية ناجحة

وفي حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على قناة "الحياة"، استرجعت وفاء عامر ذكريات مشوارها الفني وتجاربها الناجحة في الدراما التلفزيونية.

تحدثت بشكل خاص عن تجربتها في مسلسل "حق عرب"، مشيرة إلى أنها شعرت بحماس شديد عندما قرأت نص المسلسل لأول مرة. قالت وفاء إنها كانت عائدة من المطار في ساعة متأخرة من الليل عندما تسلمت النص، ورغم الإرهاق قررت الذهاب مباشرة إلى المكتب لقراءته.

وأضافت أن النص كان مميزًا لدرجة دفعتها للالتزام بهذا العمل دون تردد.

وأوضحت وفاء أنها قدمت خلال رمضان الماضي أدوارًا مميزة في مسلسلات عدة، مؤكدة أن هذه الأدوار كانت تحديًا جديدًا لها وأثبتت من خلالها قدرتها على تقديم شخصيات متنوعة ومعقدة.

وتحدثت عن تعاونها مع المؤلفة صباح الجياش، مشيرة إلى أن هذا التعاون كان بمثابة خطة جديدة في تقديم الدراما، تعتمد على التفاعل بين الممثل والجمهور بطريقة مباشرة.

دورها في مسلسل "جودر"

إضافة إلى فيلم "جبل الحريم"، شاركت وفاء عامر في مسلسل "جودر" الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا بين الجمهور والنقاد على حد سواء.

العمل ضم نخبة من نجوم الدراما مثل ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وتارا عماد، بالإضافة إلى وفاء عامر التي أضافت بريقًا خاصًا للشخصية التي أدتها. المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وتناول قصصًا متعددة تتشابك في حبكة درامية مثيرة.

وفي نهاية حديثها، أكدت وفاء عامر أنها ستواصل تقديم أعمال فنية تلهم الجمهور وتساهم في مناقشة القضايا المجتمعية الهامة، ورغم التحديات الصحية التي تواجهها، إلا أنها عازمة على الاستمرار في تقديم الأفضل، مشيرة إلى أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد مهنة، بل رسالة يجب أن تحمل معنى وتأثيرًا في المجتمع.

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