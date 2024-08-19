وفاء عامر تؤكد على أهمية المحبة والاهتمام بالآخرين في زمن السوشيال ميديا

وجهت الفنانة وفاء عامر رسالة مهمة لجمهورها عبر فيديو جديد نشرته على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويرصد الموجز خلال هذا التقرير تفاصيل الرسالة، حيث تحدثت فيه بصراحة عن خطورة السوشيال ميديا ودورها السلبي في نشر الشائعات والأخبار الغير الدقيقة، مُعلقة:"بلاش تبقوا جلادين بلاش تبقوا قاسيين بلاش تبقى قلوبكم قاسية حبوا بعض خافوا على بعض واسألوا على بعض، واعرفوا النهاردة حياة ودنيا بكره آخرة هتعملوا إيه بقى مع ربنا ياريت نساعد بعض ياريت منقفش قدام بعض ياريت منبقاش قاسين اوي على بعض أنا بكلمكوا من التصوير جه على دماغي إن أنا أقول الكلمتين دول لإن بجد شيء صعب جدًا جدًا لما نبص نلاقي الناس عمالة تأسفن تأسفن طب وبعدين الدنيا مش مستاهلة".

تصريحات وفاء عامر عن خطورة السوشيال ميديا

كما حثت وفاء عامر جمهورها على ضرورة التحقق من الأخبار قبل تصديقها أو مشاركتها، مشيرة إلى أن سرعة تداول المعلومات دون التأكد من صحتها قد تؤدي إلى ضرر كبير، قائلة :" أول ما واحد يقولك أنا سمعت يا جماعة بطلوا حكاية أنا سمعت وقالوا وقولنا وقولنالهم وهنقول أصل فلان قالي أصل فلان سمع إيه يا جماعة في إيه لازم يبقى في برهان لازم نبقى شايفين بعينينا السوشيال ميديا دي من اسخم الحاجات اللي دخلت حياتنا إن لم تكن من أزفت لإنك بتقرا الخبر وفي شوية ناس كده طالعين زي الليمون الأصفر في كل حتة بيقولوا حاجات ممكن متكونش حصلت وحاجات بتبقى ساعات مدفوعة علشان بس يعملوا شو، ومتصدقوش أي حاجة ولا حتى أنا اكتبها على صفحتي على السوشيال ميديا".

وفاء عامر تؤكد على أهمية الحب والتراحم في ظل الانتشار السلبي للسوشيال ميديا

وأكدت أن الحب والتراحم بين الناس أصبحا نادرين في ظل الانتشار الكبير للسلبية والقسوة على هذه المنصات، كما شددت وفاء عامر على أهمية تحري الحقيقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، داعية جمهورها إلى التأكد من مصدر أي خبر يقرأونه على السوشيال ميديا، موضحة :" لازم تتقال في نشرة إخبارية بجد لازم تتقال بجد على قناة موثوق منها، ممكن يكون عندي أدمن أنا مش شيفاه أو مخدتش بالي منه يكون له مصلحة في نشر شائعة ما ياريت نحب بعض ونخاف على بعض، ومتصدقوش أي حاجة تتكتب على السوشيال ميديا لازم تبقوا متأكدين من صحة الخبر المتداول لازم يبقى المصدر أكيد مصدق ومجرب ".

واختتمت رسالتها بالدعوة إلى المحبة والاهتمام بالآخرين، مؤكدة أن الحياة قصيرة ولا تستدعي ما يفعله بعض الأشخاص فيها، مُعلقة:" منأذيش بعض لمجرد إشاعة، وياريت منأذيش بعض خالص وياريت نحب بعض عشان الحب شح بقى قليل أوي ".

فيلم جبل الحريم

وفي سياق آخر، تنتظر وفاء عامر، حالياً عرض فيلمها الجديد جبل الحريم، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة، ويشاركها في بطولته نانسي صلاح، نسرين أمين، نهال عنبر، إنجي وجدان، إلهام عبدالبديع، أميرة العايدي، و سوسن بدر التي تظهر خلال الأحداث كضيفة شرف، وهو من تأليف فتحي الجندي، إخراج حسام سلام.

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