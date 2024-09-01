شقيقة سعاد حسني تكذب إيناس الدغيدي وتكشف لغز رحيل السندريلا

شقيقة سعاد حسني..في إطار التوترات المستمرة حول ملابسات وفاة الفنانة الراحلة سعاد حسني، تعود تصريحات جنجاه، شقيقة السندريلا، لتأخذ مكانها في دائرة الضوء، في تصريحات تلفزيونية لها، ردت جنجاه على المخرجة إيناس الدغيدي، التي أعربت عن رأيها بأن سعاد حسني توفيت منتحرة، مؤكدةً أن الدغيدي ليست على دراية كافية بالحقيقة ولا تطلع على التفاصيل التي توثقها جنجاه في كتابها "أسرار الجريمة الخفية".

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز تصريحات جنجاه شقيقة الفنانة سعاد حسني، بجانب تصريحات المخرجة إيناس الدغيدي التي أثارت جدلاً كبيرًا خلال الساعات الماضية.

تصريحات جنجاه شقيقة سعاد حسني

وأضافت جنجاه أن الدغيدي لم تقم بقراءة الكتاب، والذي يحتوي على معلومات دقيقة حول ملابسات مقتل شقيقتها. ورغم عدم رغبتها في الانخراط في مناقشات مع الدغيدي، فقد أبدت استياءها من التصريحات التي تعتبرها تعبيرًا عن وجهة نظر شخصية غير مبنية على معرفة حقيقية.

سعاد حسني

وفي سياق آخر، أكدت جنجاه أن الراحلة سعاد حسني ما زالت حاضرة بذكراها، مشيرةً إلى أن اهتمام الناس بقصتها وحرصهم على معرفة الحقيقة يعكس الحب الكبير الذي تكنه لها. كما أوضحت جنجاه أن هناك عروضًا لتقديم عمل سينمائي عن حياة سعاد حسني، لكن لم يتم اتخاذ خطوات فعلية في هذا الاتجاه بعد، وعندما سئلت عن الممثلة الأنسب لتجسيد شخصية سعاد حسني، أكدت أن اختيار الممثلة ليس بالأمر السهل، مشددةً على أهمية وجود مخرج موهوب يستطيع التقاط تفاصيل شخصية السندريلا بدقة.

أما بخصوص الادعاءات التي طرحتها إيناس الدغيدي حول انتحار سعاد حسني، فقد أبدت جنجاه موقفًا حازمًا، مشددة على أن الراحلة كانت تتناول أدوية مهدئة لكن ذلك لا يبرر الادعاء بالانتحار.

إيناس الدغيدي

تصريحات إيناس الدغيدي

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي، قد كشفت خلال حلولها ضيفة في برنامج «القرار» المذاع على قناة «الغد»، عن تفاصيل جديدة حول وفاة الفنانة سعاد حسني بعد مرور 23 عامًا على الواقعة، وأوضحت أنها لا تصدق رواية القتل التي تتداولها بعض الأوساط، مؤكدة أنها لم تُقتل بل انتحرت.

وأكدت الدغيدي أن سعاد حسني كانت شخصية جميلة من الداخل، وذكرت أنها بدأت في تناول المهدئات منذ سن مبكرة نتيجة لضغوط العمل في الفن، ولفتت إلى أنها كانت تتناول المهدئات منذ كان عمرها 44 عامًا، أثناء تصوير فيلم "حب في الزنزانة"، حيث كانت دائمًا تعتمد عليها.

وأضافت الدغيدي أن تناول المهدئات بشكل مستمر يمكن أن يؤدي إلى الانتحار، وهو ما حدث مع سعاد حسني، وتابعت أنه من الممكن أن تشعر حسني بالإحباط عندما ترى تراجع نجوميتها وصحتها، مما قد يكون سببًا لانتحارها.

وأشارت الدغيدي أيضًا إلى أن الوسط السينمائي كان يتنبأ بأن سعاد حسني وأحمد زكي هما الفنانان الأكثر عرضة للانتحار بسبب حياتهما المليئة بالضغوط والتقلبات المزاجية، وأضافت أن تنبؤات الوسط تحققت في حالة سعاد حسني، في حين أن أحمد زكي توفي بعد معاناة من المرض.

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