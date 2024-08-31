رجال في حياة إيناس الدغيدي وعلاقتها بوالدها وعرض زواج من مثلي

تصدرت المخرجة إيناس الدغيدي محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الجريئة التي أدلت بها خلال لقاء تلفزيوني، حيث كشفت عن تفاصيل مثيرة حول حياتها الشخصية وأسرار لم تكن معروفة من قبل من زواجها من شخص مسيحي والمساكنة معه قبل الزواج، إلى تلقيها تهديدات بالاغتيال من جماعات متطرفة، كان حديثها محط اهتمام واسع، في هذا التقرير، يستعرض الموجز أبرز التصريحات التي أثارت الجدل.

تهديدات بالاغتيال من الإخوان المسلمين.. القصة الكاملة

خلال حديثها عن فترة حكم الإخوان المسلمين في مصر، كشفت إيناس الدغيدي عن التهديدات التي تعرضت لها من قبل جماعات متطرفة، وصرحت قائلة: “عندما وصل الإخوان إلى الحكم، فكرت في مغادرة مصر والعيش في دبي. اسمي وُضع على قوائم الاغتيال من جماعة تُدعى 'الوعد'، وهي جماعة منبثقة من الإخوان المسلمين، وكانوا أساتذة جامعات. كانوا قد وضعوا حسني مبارك في المركز الأول على قائمة الاغتيال، وشيخ الأزهر في المركز الثاني، وأنا في المركز الثالث بتهمة نشر الفسق والفجور”.

إيناس الدغيدي

وأضافت: "تعرضت لتهديدات واضحة، ففي مرة من المرات، وُضعت صورة للرئيس الراحل أنور السادات عليها سلاح، مع عبارة 'المصير'، في إشارة إلى أن مصيري سيكون مثل مصيره. وفي حادثة أخرى، عندما كنت عائدة إلى المنزل ليلاً، اقتحم ملثمون الجراج الخاص بي وحاولوا مهاجمتي بمطوة. كانت تلك اللحظة مرعبة، خاصة أنني كنت أخشى أن يؤذوا ابنتي. لم أتمكن من الهروب، فبدأت بالضغط على الكلاكسات لتنبيه الحراس في الجراج، مما دفعهم للهرب."

إيناس الدغيدي

رفض أحمد عز.. جدل حول فيلم "كلام الليل"

لم تكتفِ الدغيدي بالكشف عن التهديدات التي تعرضت لها، بل تحدثت أيضًا عن موقفها من الفنان أحمد عز خلال تصوير فيلم "كلام الليل"، وقالت: "رفضت أحمد عز في الفيلم لأنه كان أصغر سنًا من يسرا بكثير، وكان من الصعب أن يظهر بجانبها بشكل طبيعي. كانت هناك مشاهد تتطلب تقاربًا جسديًا، منها بوسة في الفيلم، ويسرا اختارته لوسامته ولأنها كانت تريده في هذا المشهد بالتحديد."

زواج إيناس الدغيدي.. قصة حب وتحديات

إيناس الدغيدي

أما عن حياتها الشخصية، فقد كشفت الدغيدي عن تفاصيل زواجها من رجل مسيحي، حيث قالت: “تزوجت من الشخص الذي أحببته بعد قصة حب دامت تسع سنوات، كان مسيحيًا، وتحدينا كل الظروف من أجل أن نكون معًا. أسلم من أجلي ولم نقم بحفل زفاف كبير. قبل الزواج، كنت أعيش حياة مستقلة تمامًا وكنت أعيش بمفردي”.

عرض زواج من صديق مثلي الجنس.. القرار الحاسم

إيناس الدغيدي

في سياق آخر، تحدثت إيناس الدغيدي عن عرض زواج تلقته من صديق مثلي الجنس يعيش في إيطاليا. وعلقت على ذلك بقولها: "هذا الصديق يعيش في إيطاليا، حيث المجتمع هناك متقبل لهذه الأمور بشكل طبيعي. كان يعلم أنني أعرف هذه الصفة عنه، لكنه كان يبحث عن شريك حياة. الزواج في سن معينة لا يكون بهدف المتعة فقط، ولهذا رفضت العرض. رغم ذلك، هو صديق محترم وله قيمه، وعندما رفضت عرضه حاولت أن أضفي جوًا من المزاح كي لا يشعر بالإحراج."

الحجاب والمساكنة.. آراء صادمة من إيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي

وعن رأيها في الحجاب، أكدت الدغيدي أنها لا تنوي ارتدائه أبدًا. وأشارت إلى أنها عاشت تجربة "المساكنة" مع زوجها قبل الزواج لعدة سنوات، وهي فترة تصفها بأنها جزء من حياتها الخاصة. رغم الجدل الكبير الذي أثارته هذه التصريحات، أكدت الدغيدي أنها لا تذكر تفاصيل تلك الفترة بدقة، مشيرة إلى أنها كانت تجربة شخصية بحتة.

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