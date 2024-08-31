إيناس الدغيدي:عندي 70 سنة وأرفض ارتداء الحجاب وخضت تجربة المساكنة مع زوجي

تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي مؤخرًا عن تفاصيل مثيرة حول حياتها الشخصية والمهنية، حيث تناولت قصص الحب، والزواج، والخلافات المهنية التي مرت بها، وفي حوارها في أحد البرامج، كشفت عن العديد من المواقف التي عاشتها، وكان أبرزها تحدياتها الدينية في الزواج ودخولها عالم الفن بالصدفة، بالإضافة إلى خلافاتها مع نجوم السينما المصرية، ويكشف الموجز أبرز تصريحاتها

قصة الحب.. تحدي الدين والزواج من حب العمر

إيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي بدأت حديثها عن قصة حبها الطويلة التي استمرت لتسع سنوات قبل أن تكلل بالزواج. وأكدت أنها تزوجت من الشخص الذي أحبته، بالرغم من تحديات كبيرة، من بينها الاختلاف الديني. حيث كان زوجها مسيحيًا، ولكنه أسلم من أجلها رغم المعارضة الكبيرة من جانب العائلة. وذكرت أن والدها، الذي كان أستاذًا للتربية الدينية واللغة العربية، لم يلتقِ بزوجها إلا بعد وفاته بسنة، ولم يكن يرحب بهذا الزواج مطلقًا. ولم يكن لإيناس حفل زفاف تقليدي، بل اكتفت بحفل بسيط في منزلها، مؤكدة على استقلاليتها التامة حيث كانت تمتلك منزلها قبل الزواج.

إيناس الدغيدي

الإخراج بالصدفة ودعم زوجها

فيما يتعلق بمسيرتها الفنية، كشفت إيناس أنها لم تخطط لدخول عالم الإخراج، ولكنها وجدت نفسها فيه بالصدفة. ورغم عدم معرفتها الكاملة بماهية الفن في البداية، إلا أنها نجحت في أن تصبح واحدة من أبرز المخرجات في مصر. كما تحدثت عن الدعم الكبير الذي قدمه لها زوجها خلال مسيرتها، حيث كان يشجعها على الإبداع والاستمرار. ومع ذلك، أضافت أنها انفصلت عنه قبل وفاته بسبب التغيرات التي طرأت عليهما مع مرور الزمن، مشيرة إلى أن انفصالهما كان بطريقة حضارية، حيث فضلت حياة الاستقلال في نهاية المطاف.

تصريحات جريئة حول عادل إمام وأحمد زكي و شائعات الزهايمر

أثارت إيناس الدغيدي موضوع الشائعات التي طالت الزعيم عادل إمام، وخاصة تلك المتعلقة بإصابته بمرض الزهايمر، أكدت أنها تواصلت مع أصدقائه المقربين مثل يسرا ولبلبة، والذين نفوا هذه الشائعات تمامًا، وأوضحت أن عادل إمام اختار الابتعاد عن الأضواء للعيش بسلام، وهو غير مهتم بكل ما يُقال عنه، وطالبت الجمهور بتركه يعيش ما تبقى من حياته بسلام دون إشاعات.

إيناس الدغيدي

خلاف استاكوزا.. صداقة توترت لفترة قصيرة

إيناس الدغيدي تحدثت أيضًا عن خلاف وقع بينها وبين الفنان أحمد زكي أثناء تصوير فيلم "استاكوزا". وكشفت أن أحمد زكي غادر موقع التصوير بشكل مفاجئ ودون إبلاغ أي من العاملين، مما أدى إلى توتر كبير بينهما. وأكدت أن أحمد زكي ندم على هذا التصرف، لدرجة أنه عاقب نفسه باستخدام "الشبشب" الذي كان يرتديه، تعبيرًا عن شعوره بالذنب لما بدر منه تجاهها.

إيناس الدغيدي

قضايا شائكة وتصريحات نارية عن شيرين عبد الوهاب

في حديثها عن شيرين عبد الوهاب، قالت إيناس إنها ترى أن شيرين "غلبانة" وتعرضت لظروف جعلتها تحت سيطرة الآخرين، مشيرة إلى أن شيرين قد وُضعت تحت ضغوط معينة جعلتها غير قادرة على التفكير بحرية. وأضافت أنها كانت تتمنى أن تجعل شيرين امرأة قوية إذا ما أتيحت لها الفرصة للجلوس معها، مؤكدة على أن شيرين مطربة ذات إحساس رائع.

التحرش وجدل حول المسؤولية

تصريحات إيناس حول التحرش أثارت جدلًا كبيرًا، حيث قالت إنه في بعض الأحيان تكون المرأة هي السبب في حدوث التحرش. وأوضحت أن هناك تصرفات معينة من النساء قد تشجع على التحرش، مؤكدة أنه من المستحيل أن يستمر الرجل في التحرش إذا قامت المرأة بصفعه. كما أشارت إلى أنها لا تتفق مع الرأي القائل بأن التحرش يبدأ دائمًا من الرجل.

الحجاب والمساكنة وآراء غير تقليدية

كما تطرقت إيناس الدغيدي إلى موضوع الحجاب، حيث أكدت أنها لا يمكن أن ترتدي الحجاب أبدًا. وصرحت بأنها عاشت تجربة "المساكنة" مع زوجها قبل الزواج لعدة سنوات، واصفة هذه الفترة بأنها جزء من حياتها الخاصة التي لا تتذكر تفاصيلها بدقة.

وفاة سعاد حسني انتحار أم شيء آخر؟

إيناس الدغيدي أيضًا شاركت برأيها حول وفاة الفنانة سعاد حسني، مؤكدة أنها تعتقد أن سعاد حسني قد انتحرت، خاصة وأنها كانت تتناول حبوبًا مهدئة منذ سن الـ44.

إيناس الدغيدي مسيرة حافلة بالجدل

إيناس الدغيدي تعد واحدة من أبرز الشخصيات في تاريخ السينما المصرية. منذ بدايتها، كانت دائمًا محط أنظار الإعلام والجمهور بسبب جرأتها وصراحتها في تناول المواضيع الاجتماعية والفنية. وبينما كان آخر أعمالها السينمائية هو فيلم "مجنون أميرة"، قررت الابتعاد عن الإخراج واتجهت لتقديم البرامج، حيث كان برنامج "شيخ الحارة" من أكثر البرامج شهرة، لكنها اختارت مؤخرًا الابتعاد عن تقديمه لأسبابها الخاصة.

اقرأ أيضًا:

إيناس الدغيدي تتحدث عن أسباب انفصالها عن زوجها



إيناس الدغيدي صاحبة فضل وهذه قصتى مع عمارة يعقوبيان.. أبرز تصريحات هند صبرى



