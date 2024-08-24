انتهاء التجهيزات النهائية لتصوير الجزء الثاني من فيلم "الحريفة"

أنهى أبطال فيلم الحريفة الاستعدادات الأخيرة لتصوير الجزء الثاني من العمل الذي حظي بشعبية واسعة بعد عرض الجزء الأول، الفيلم الذي يجمع بين الدراما والرياضة، يستعد لمواصلة سرد قصص الشباب الطموح في مواجهة التحديات الحياتية، ويستعرض الموجز تفاصيل العمل.

في هذا الجزء الثاني، يقود المخرج كريم سعد دفة الإخراج بعد أن حل بديلاً عن المخرج السابق رؤوف السيد. وأفادت مصادر مقربة من فريق العمل أن كريم سعد يقوم بوضع اللمسات الأخيرة قبل بدء التصوير الفعلي، لضمان الحفاظ على جودة العمل والانسجام مع رؤية الجزء الأول. يُعد هذا التغيير في القيادة الإخراجية خطوة جريئة قد تضفي طابعًا جديدًا على الفيلم.

الحريفة

دور الشباب الموهوبين في الجزء الثاني

الفنان أحمد بحر، المعروف بـ "كزبرة"، أكد في تصريحاته أن الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" سيكون بمثابة بوابة ذهبية لعدد من الشباب الموهوبين لدخول عالم الفن. وأشار بحر إلى أن صناع العمل قاموا بإعلان فتح باب التقديم للوجوه الجديدة للمشاركة في الجزء الثاني، مما يعكس رغبة الفريق في دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة لهم لإظهار إمكانياتهم.

فيلم الحريفة

في خطوة لتعزيز التواصل مع الجمهور، كتب أحمد بحر عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، قائلاً: "بجد أنا بيتبعتلي فيديوهات شباب بتمثل بجد مكنتش متخيل إن فيه شباب موهوبة كده". وأضاف بحر أن كل موهبة ستجد طريقها إلى النجاح، مشجعًا الجميع على عدم اليأس والسعي لتحقيق أحلامهم. هذه التصريحات تعكس مدى اهتمام بحر بتشجيع الجيل الجديد على المضي قدمًا في تحقيق طموحاتهم.

قصة الجزء الأول من فيلم "الحريفة"

الحريفة

لمن لم يتابع الجزء الأول من الفيلم، تدور أحداثه حول شخصية ماجد، لاعب كرة القدم، الذي يضطر للانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية نتيجة ظروف عائلية. في هذه البيئة الجديدة، يتعرف ماجد على مجموعة من الزملاء من خلفيات اجتماعية متنوعة، وينضم إلى فريق كرة القدم الخاص بالمدرسة. هذا الفريق الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، يطمح لتحقيق حلم كبير وهو الفوز ببطولة محلية حيث الجائزة الكبرى تبلغ مليون جنيه. من خلال هذه الأحداث، يسعى الفيلم إلى تقديم رسالة تحفيزية للشباب حول أهمية الطموح والمثابرة لتحقيق الأهداف، مهما كانت الظروف صعبة.

الحريفة

أبطال فيلم "الحريفة"

شارك في بطولة الجزء الأول من فيلم "الحريفة" مجموعة من النجوم الشباب الذين تركوا بصمة مميزة في عالم الفن. من بين هؤلاء النجوم نجد نور النبوي، وأحمد غزي، ونور إيهاب، وخالد الذهبي، وأحمد حسام الشهير بـ "ميدو"، إضافة إلى أحمد بحر المعروف باسم "كزبرة". الفيلم كان من تأليف إياد صالح وإخراج رؤوف السيد، والذي استطاع أن يمزج بين قصة مؤثرة وأداء تمثيلي قوي، ما ساهم في نجاح الفيلم وجعله محط أنظار الكثيرين.

أبطال فيلم الحريفة

توقعات الجزء الثاني

مع التحضيرات الجارية والتغييرات التي طرأت على فريق العمل، يتوقع الجمهور أن يكون الجزء الثاني من "الحريفة" استمرارًا للنجاح الذي حققه الجزء الأول. ومع دخول وجوه جديدة إلى طاقم التمثيل، قد يحمل الفيلم مفاجآت وتطورات في الحبكة الدرامية التي ستضيف بُعدًا جديدًا للقصة.

الحريفة

الفيلم لا يقتصر فقط على كونه عملًا ترفيهيًا، بل يحمل أيضًا رسائل اجتماعية مهمة، خصوصًا فيما يتعلق بتحديات الشباب في المجتمعات المختلفة، وكيفية مواجهتهم للصعاب من خلال العمل الجماعي والطموح. الجميع بانتظار بدء تصوير هذا الجزء بفارغ الصبر، لمعرفة ما سيحمله من مفاجآت وأحداث مشوقة.

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