حكايات فنية.. أسرار المشروع الفني الذي كان سيجمع عادل إمام وأحمد زكي

في عالم السينما، حيث تتشابك الخيوط الدرامية وتنسج القصص الخالدة، كان هناك حلمًا طالما راود عشاق الفن السابع ورؤية عملاقين من عمالقة التمثيل المصري، عادل إمام وأحمد زكي، يقفان جنبًا إلى جنب في عمل واحد حلمٌ بدا قريب المنال، ثم تبخر في الهواء تاركًا خلفه أسئلة كثيرة حول الأسباب التي حالت دون تحقيقه، وحول ما كان يمكن أن يكون عليه هذا العمل لو تحقق.

ويعرض لكم الموجز عملين فنيين كانا سيجمعان النجمين أحمد زكي وعادل إمام من إنتاج الكاتب الراحل وحيد حامد.

أسرار المشروع الذي كان سيجمع عادل إمام وأحمد زكي

العمل الأول فيلم طيور الظلام

كشف السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد عن تفاصيل ترشيح أحمد زكي لبطولة فيلم «طيور الظلام» أمام عادل إمام، مؤكدا أنه عرض عليه 400 ألف جنيه لقبول هذا العرض.

وأضاف في حوار قديم عام 1995 مع الإعلامية ليليان الأطرش في برنامج تابع لإحدى الدول الخليجية: «كنت على استعداد لدفع 400 ألف جنيه لجمع أحمد زكي مع عادل إمام في طيور الظلام، وللأسف النجوم المصريون لا يحبون العمل مع بعضهما البعض، فأحمد زكي ومحمود عبدالعزيز كانا يعملان سويًا في فيلم «البرىء»، وأعتقد أنه من الصعوبة أن يعملا سويًا حاليا».

أسرار المشروع الذي كان سيجمع عادل إمام وأحمد زكي

شارك في فيلم طيور الظلام عدد من النجوم أبرزهم الزعيم عادل إمام، لطفي عبد الحميد ، رياض الخولي، أحمد الطاهر، أشرف البربري، انتصار عبد الباسط، أحمد طماني، سعيد طرابيك، كوثر رمزي، محمود البزاوي، احمد راتب، وآخرون ، والعمل من تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف عرفة.

العمل الثاني هو فيلم اللعب مع الكبار

البداية كانت مع فيلم «اللعب مع الكبار» وشخصية «على الزهار»، فدراميًا «على الزهار» هو بطل الفيلم الحقيقي، فهو موظف التليفونات الذي يتجسس على الكبار ليلًا، لذلك فكر «وحيد حامد» منتج «اللعب مع الكبار» في أن يجمع نجمي السينما أحمد زكي وعادل إمام في عمل واحد.

فعرض وحيد حامد دور على الزهار على أحمد زكي وبأجر يصل لـ 80 ألف جنيه، وكان مبلغًا كبيرًا في ذلك الوقت لكن أحمد زكي اعتذر عن الدور ليذهب إلى محمود الجندي.

أسرار المشروع الذي كان سيجمع عادل إمام وأحمد زكي

شارك في فيلم اللعب مع الكبار الفنان عادل إمام، محمود الجندي، حسين فهمي، عايدة رياض، مصطفي متولي، جمال إسماعيل، أحمد لوكسر، كريم الحسيني، هانم محمد، محمد الصاوي، وآخرون، والعمل من تأليف وحيد حامد.

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