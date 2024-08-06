محمد صبحي: الزعيم عادل إمام ظاهرة فنية لن تتكرر وشخصية علي بيه مظهر مستوحاة من والدي



ألقى النجم محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري بدورته السابعة عشرة، الضوء على المسيرة الفنية للفنان القدير محمد صبحي، مشيرًا إلى دوره الكبير في إثراء الحركة المسرحية بمصر.

أكد رياض أن العديد من الفنانين قد تعلموا من صبحي، الذي يُعدّ من القامات الكبيرة في عالم المسرح.

بداية الماستر كلاس

خلال ندوة "ماستر كلاس" التي أُقيمت بمركز الإبداع الفني في الأوبرا، استُهلت الفعالية بعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة محمد صبحي الفنية، حيث استقبل الحضور الفنان بترحاب كبير فور وصوله إلى المكان. أشار رياض إلى أن صبحي يمتلك تاريخًا مشرفًا في الفن والمسرح المصري، مما يعكس تأثيره الكبير في هذا المجال.

تكريم سميحة أيوب وفعاليات المهرجان

تنظم وزارة الثقافة المصرية هذا المهرجان تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، برئاسة الفنان محمد رياض، وتحمل دورته الحالية اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب".

ويستمر المهرجان حتى 17 أغسطس 2024 على مسارح القاهرة، حيث يشهد العديد من الفعاليات والندوات التي تحتفي بتاريخ المسرح المصري.

رسالة إلى الزعيم عادل إمام

وجه محمد صبحي رسالة خاصة إلى الفنان عادل إمام خلال الندوة، واصفًا إياه بأنه "ظاهرة فنية" و"حدث فني لم يتكرر". وأشاد صبحي بالأعمال الفنية المميزة التي قدمها الزعيم، مشيرًا إلى أنها ستبقى خالدة في قلوب وعقول الجمهور على مر الأجيال.

الشخصيات الحقيقية في أعماله

كشف محمد صبحي خلال الندوة عن العديد من الشخصيات الحقيقية التي جسدها في أعماله المسرحية والسينمائية. وأوضح أن شخصية "علي بيه مظهر" مأخوذة عن والده، مؤكدًا أنه لم يبالغ في تجسيدها بل خفف من واقعيتها. كما تناول شخصية "عم أيوب" التي استلهمها من زوج عمته، مشيرًا إلى تفاصيلها الحقيقية التي تميزت بالكوميديا. وأضاف أن شخصية ضابط الشرطة في فيلم "الشيطانة التي أحبتني" مع الفنانة لبلبة، كانت مستوحاة من تجارب حقيقية.

نظرة حول الثقافة والفن

أعرب صبحي عن رؤيته لأهمية الثقافة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نخبة من المثقفين الذين لديهم القدرة على تولي مناصب قيادية في الثقافة والفنون. ورفض صبحي فكرة تحول الفنان إلى مسؤول يدير الثقافة، مشددًا على أن الفنان هو صانع للثقافة وليس مجرد إداري.

ختام الندوة وتكريم صبحي

اختُتمت الندوة بتقديم باقة من الزهور لمحمد صبحي، حيث التقطت له صور تذكارية مع الفنان محمد رياض والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز. تعتبر هذه الفعالية جزءًا من سلسلة تكريمات وندوات تعكس عمق وتاريخ الفن المصري، وتشيد بدور محمد صبحي في بناء جسور التواصل الثقافي والفني بين الأجيال.



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