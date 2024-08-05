محمد رياض: ياسر جلال صديقي المقرب وكواليس "رحيم" كانت رائعة للغاية

تحدث الفنان محمد رياض عن صداقته الطويلة والمقربة مع الفنان ياسر جلال، حيث قال إنهما كانا أصدقاء منذ أن كانا في نفس المعهد، وأن كواليس تصوير مسلسل "رحيم" كانت ممتعة للغاية، مشيراً إلى أنهما لم يشعران بأنهما يمثلان بل كانوا أصدقاء وهذا ما ظهر على الشاشة، وأكد أن ياسر جلال يساعد جميع زملائه ولكنه لا يستطيع ترشيح أحد في أعماله لأن هذا الأمر يتعلق بالمخرج والإنتاج، وتستعرض الموجز أحدث تصريحاته

محمد رياض: ظهور الفنانة شهيرة في المهرجان القومي للمسرح أضاف له وقار وقيمة

أشاد الفنان محمد رياض بظهور الفنانة شهيرة في المهرجان القومي للمسرح، قائلاً إن وجودها أضاف وقاراً وقيمة للمهرجان. وأكد رياض أن توليه منصب رئيس المهرجان مسؤولية كبيرة نظراً لأهمية المهرجان في الوطن العربي وطول مدته وتنوع فعالياته.

محمد رياض

محمد رياض: تولي منصب رئيس المهرجان القومي للمسرح مسؤولية كبيرة

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2"، أكد محمد رياض أن توليه رئاسة المهرجان القومي للمسرح يمثل مسؤولية كبيرة. وأشار إلى أن الدورة الـ 17 من المهرجان حملت اسم الفنانة سميحة أيوب بناءً على ترشيح وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.

محمد رياض: طلبت يد رانيا محمود ياسين وكنت مرعوب من والدها

رانيا محمود ياسين ومحمد رياض

شارك الفنان محمد رياض تفاصيل تقدمه للزواج من الفنانة رانيا محمود ياسين، حيث أشار إلى أنه كان مرعوباً من والدها الراحل محمود ياسين. ولكنه فوجئ بأن محمود ياسين تعامل معه كأب حنون ومتفهم، وسهل له الكثير من الأمور رغم إمكانياته المادية المحدودة في ذلك الوقت. كما أشاد بحب زوجته له وتمنى أن يديم الله الحب بينهما ويحفظ أسرتهما.

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