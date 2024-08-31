تفاجأ جمهور شيرين عبد الوهاب باختفاء صفحتها الرسمية على فيس بوك بعد إنشائها منذ أسبوعين فقط، مما أثار الكثير من التساؤلات حول السبب وراء هذا الاختفاء المفاجئ.

تحذيرات شيرين من التعامل مع حساباتها القديمة

خلال الايام الماضية، أطلقت شيرين عبد الوهاب حسابات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع تحذيرات صريحة لجمهورها بعدم التعامل مع أي محتوى ينشر على حساباتها القديمة أو قناتها السابقة على يوتيوب.

صفحة شيرين عبد الوهاب تختفي فجأة.. هل هناك قرار جديد من الفنانة؟

وأكدت شيرين أن تلك الحسابات لم تعد تحت سيطرتها وأن هناك نزاعًا قانونيًا جارٍ بشأنها، ما يجعل أي محتوى ينشر عبرها غير موثوق به.

وقامت شيرين بإنشاء قناة رسمية جديدة على تليجرام، داعية جمهورها للاشتراك بها، كما أنشأت حسابًا جديدًا على إنستجرام قبل بضعة أسابيع فقط، الذي حصد أكثر من مليون متابع حتى الآن، إلى جانب حساب موثق على منصة إكس وقناة على واتس آب.

صفحة شيرين عبد الوهاب تختفي فجأة.. هل هناك قرار جديد من الفنانة؟

شيرين تحاول عودة بعض الحسابات الخاصه بها

رغم التحديات القانونية، تمكن فريق عمل شيرين من استعادة قناتها الرسمية على تيك توك، مما أسهم في تعزيز حضورها الرقمي ومكانتها كواحدة من أبرز النجوم في العالم العربي، يأتي هذا في وقت تستمر فيه جهود شيرين وفريقها لتأمين حساباتها الجديدة وحماية حقوقها الرقمية.

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب

قد طرحت المطربة شيرين عبدالوهاب 4 أغنيات جديدة من الألبوم الجديد، ورغم حذفها من موقع يوتيوب، إلا أنها طرحتها مرة أخرى عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، في تحدٍ لشركة روتانا التي حذفت الأغاني، مشيرة إلى أنها ستواصل طرح أغانيها.

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