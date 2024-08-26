التعليم تصدر 4 تحذيرات بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة والدولية .. أعلنت وزارة التربية والتعليم عن 4 تحذيرات إلي المدارس الخاصة والدولية من مخالفة القرار الصادر بشأن تطبيق الزيادة بمصروفات التعليم للعام الدراسي 2024/ 2025

تنبيهات وإجراءات وزارة التربية والتعليم بشأن زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة والدولية :



تمنع الوزارة جمع الزيادة المقررة بالشريحة مع نتيجة البحث المالي لتسوية العجز في ميزانية التعليم. سيتم احتساب الزيادة الأعلى فقط.



تمنع الوزارة جمع الزيادة المقررة بالشريحة مع نتيجة البحث المالي لتسوية العجز في ميزانية التعليم. سيتم احتساب الزيادة الأعلى فقط. يجب على أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية إعداد نشرات المصروفات بسرعة ونشرها في المدارس قبل بداية العام الدراسي.



يحظر على المدارس تحصيل مصروفات تزيد عن المقررة قانونًا بخلاف الشرائح المعتمدة.



في حال ثبوت مخالفة أي مدرسة لهذه التعليمات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، بما في ذلك وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري.



هذا القرار يهدف إلى ضمان التزام المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات المالية المحددة وتجنب الزيادات غير المبررة في مصروفات التعليم للطلاب وأولياء الأمور.

زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة والدولية

تم إصدار قرار من وزارة التربية والتعليم بخصوص زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2024/2025، وقد تم تقسيم هذه الزيادات إلى شرائح مختلفة بناءً على قيمة المصروفات السابقة.



هذه زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة والدولية وتختلف تبعاً لنسب محددة كما يلي:



للمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية):



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة من 30,000 جنيه إلى أقل من 50,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 10%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة من 50,000 جنيه إلى أقل من 80,000 جنيه : زيادة سنوية بنسبة 8%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة من 80,000 جنيه إلى أقل من 120,000 جنيه : زيادة سنوية بنسبة 7%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة .. من 120,000 جنيه إلى أقل من 200,000 جنيه : زيادة سنوية بنسبة 6%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة .. 200,000 جنيه فأكثر: زيادة سنوية بنسبة 5%.

زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة (عربي / لغات) .. أقل من 5,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 25%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة (عربي / لغات) .. من 5,000 جنيه إلى أقل من 10,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 20%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة (عربي / لغات) .. من 10,000 جنيه إلى أقل من 15,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 15%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة (عربي / لغات) .. من 15,000 جنيه إلى أقل من 20,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 12%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة (عربي / لغات) .. من 20,000 جنيه إلى أقل من 25,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 10%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة (عربي / لغات) .. من 25,000 جنيه إلى أقل من 35,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 7%.



زيادة مصروفات التعليم في مدارس الخاصة (عربي / لغات) .. من 35,000 جنيه فأكثر: زيادة سنوية بنسبة 6%.

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