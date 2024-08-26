التعليم تعلن اعتماد شرائح المصروفات بالمدارس الخاصة بجميع أنواعها والمدارس الدولية

مصروفات المدارس .. بناءً على قرار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم ، والذي تم تعديله بموجب القرار الوزاري رقم 174 لسنة 2017، تم اعتماد شرائح المصروفات للمدارس الخاصة بجميع أنواعها، بما في ذلك المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)، للعام الدراسي 2024/2025. هذه الشرائح تمثل نسب زيادة سنوية محددة تختلف حسب فئات المدارس كالتالي:

وتنشر “الموجز” مصروفات المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية):



مصروفات المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) .. زيادة بنسبة 10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 30,000 جنيه وتقل عن 50,000 جنيه.



مصروفات المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) .. زيادة بنسبة 8% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50,000 جنيه وتقل عن 80,000 جنيه.



زيادة بنسبة 8% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 50,000 جنيه وتقل عن 80,000 جنيه. مصروفات المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) .. زيادة بنسبة 7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80,000 جنيه وتقل عن 120,000 جنيه.



زيادة بنسبة 7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 80,000 جنيه وتقل عن 120,000 جنيه. مصروفات المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) .. زيادة بنسبة 6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120,000 جنيه وتقل عن 200,000 جنيه.



زيادة بنسبة 6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 120,000 جنيه وتقل عن 200,000 جنيه. مصروفات المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) .. زيادة بنسبة 5% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 200,000 جنيه فأكثر.

مصروفات المدارس

مصروفات المدارس

مصروفات المدارس

مصروفات المدارس الخاصة (عربي / لغات):

للمدارس الخاصة (عربي / لغات) .. زيادة بنسبة 25% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها أقل من 5,000 جنيه.



زيادة بنسبة 25% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها أقل من 5,000 جنيه. للمدارس الخاصة (عربي / لغات) .. زيادة بنسبة 20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5,000 جنيه وتقل عن 10,000 جنيه.



زيادة بنسبة 20% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 5,000 جنيه وتقل عن 10,000 جنيه. للمدارس الخاصة (عربي / لغات) .. زيادة بنسبة 15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10,000 جنيه وتقل عن 15,000 جنيه.



زيادة بنسبة 15% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 10,000 جنيه وتقل عن 15,000 جنيه. للمدارس الخاصة (عربي / لغات) .. زيادة بنسبة 12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15,000 جنيه وتقل عن 20,000 جنيه.



زيادة بنسبة 12% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 15,000 جنيه وتقل عن 20,000 جنيه. للمدارس الخاصة (عربي / لغات) .. زيادة بنسبة 10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20,000 جنيه وتقل عن 25,000 جنيه.



زيادة بنسبة 10% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 20,000 جنيه وتقل عن 25,000 جنيه. للمدارس الخاصة (عربي / لغات) .. زيادة بنسبة 7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25,000 جنيه وتقل عن 35,000 جنيه.



زيادة بنسبة 7% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 25,000 جنيه وتقل عن 35,000 جنيه. للمدارس الخاصة (عربي / لغات) .. زيادة بنسبة 6% للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35,000 جنيه فأكثر.

يُحظر على المدارس تجاوز الزيادات المحددة قانونيًا، ويُطالب أجهزة التوجيه المالي والإداري في الإدارات التعليمية بسرعة إعداد نشرات المصروفات للإعلان في المدارس قبل بداية العام الدراسي، مع التأكيد على عدم جمع الزيادات مع التسويات المالية الأخرى.

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