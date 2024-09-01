سبب حذف أغنية عسل حياتي لـ شيرين عبد الوهاب.. التفاصيل كاملة

أغنية عسل حياتي لشيرين عبد الوهاب.. في الفترة الأخيرة، تواجه الفنانة شيرين عبد الوهاب مصيراً غير واضح بسبب مشكلة مستمرة تتعلق بحذف أغانيها من منصات الاستماع فور طرحها.

تعود هذه المشكلة إلى الخلاف القائم بينها وبين شركة روتانا، والذي وصل إلى ساحات القضاء، على الرغم من أن شيرين أعلنت في عدة بيانات صحفية أنها فسخت تعاقدها مع روتانا، إلا أن الشركة ما زالت تقوم بحذف أغانيها بشكل مستمر.

وفي السطور التالية يرصد الموجز أبرز التفاصيل، وسبب تصدرها للتريند الفترة الماضية.

شيرين عبد الوهاب

أغنية عسل حياتي شيرين عبد الوهاب

آخر الأغاني التي طرحتها شيرين عبد الوهاب، بعنوان "عسل حياتي"، لم تظل متاحة على المنصات إلا لبضع ساعات قبل أن يتم حذفها. السبب في ذلك هو أن روتانا أبلغت إدارة اليوتيوب بأنها تمتلك حقوق الأغنية، مما دفع شيرين لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.

في سياق متصل، أعلنت شيرين عبد الوهاب عن إنشاء حساب رسمي لها على تطبيق تيك توك، كما أكدت ذلك عبر قناتها الرسمية على واتساب. وعلى الرغم من أن شركة روتانا قامت بحذف ثلاث أغاني طرحتها شيرين على منصاتها المختلفة بسبب النزاع القانوني، فإن شيرين لم تتوقف عن تقديم أعمال جديدة، حيث طرحت أغنيتها الجديدة "وما زال عالبال".

شيرين عبد الوهاب

تصريحات شيرين عبد الوهاب

وفي سياق آخر، تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب التريند مؤخرًا بعد ظهورها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، حيث أثارت جدلاً واسعًا بسبب حديثها عن أزمتها مع شركة روتانا، حيث عبرت عن غضبها الشديد من تصرفات الشركة، التي قامت بحذف أغانيها من المنصات الموسيقية، كما ذكرت أن الشركة تطالبها بتعويضات وشروط جزائية، قائلة: "شغلي ليس هدية لأحد، ده مصدر رزقي ورزق عائلتي، مش كفاية إنهم خذوا مني 8 مليون جنيه بالخطأ، هذه أموال عائلتي".

شيرين عبد الوهاب أوضحت أنها حاولت الوصول إلى حل مع الشركة عبر التواصل مع موزعها توني سمعان، ولكنها قوبلت بالرفض، أكدت أن روتانا ترفض استلام الأغاني الجديدة لأنها تريدها حصريًا لحفلاتها، مشددة على أنها لن تستسلم لهذه الشروط وستواصل نشر أغانيها بطرق أخرى، في حديثها، أضافت أنها أرسلت طلبًا لحل الأزمة، لكن الشركة رفضت استلام الأغاني، مما دفعها للتأكيد على أنها ستواصل عملها الفني مهما كانت العقبات.

في نهاية المداخلة، عبرت شيرين عب الوهاب عن رغبتها في تجربة "سجن النساء"، وهو ما دفع عمرو أديب للتدخل ونصحها بالابتعاد عن الأفكار السلبية والتركيز على مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، شيرين أكدت أنها تفضل التركيز على جمهورها الذي يدعمها، وعدم الاستسلام لمشاكل الشركات، مشيرة إلى أنها لن تصبح حصرية لأي شركة أخرى.

اقرأ أيضًا:

جت تكحلها.. تصريحات مثيرة لـ شيرين عبد الوهاب عن السجن وأزمة روتانا

آخرهم شيرين عبد الوهاب.. ازمات عمرو مصطفى مع المطربين