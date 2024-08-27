آخرهم شيرين عبد الوهاب.. ازمات عمرو مصطفى مع المطربين

واصل المطرب والملحن عمرو مصطفى إثارة الجدل عبر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان أحدث موضوعاته يتعلق بالفنانة شيرين عبد الوهاب، ويرصد الموجز أبرز الأزمات وأعلن عمرو مصطفى عبر صفحته على "فيسبوك" عن تعرضه لسرقة ألحانه من قبل أحد الملحنين، وذكر أن فكرة لحنه تم تقديمها في أغنية جديدة لشيرين عبد الوهاب دون إذنه، وأوضح أن الألحان التي يبتكرها ليست مسموحًا لها بالنشر من دون موافقته، وأنه سيأخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتسببين في هذا الأمر في الوقت المناسب.

سلسلة الأزمات مع زملاء الوسط الفني

يبدو أن عمرو مصطفى ليس غريبًا عن الدخول في أزمات مع زملائه في الوسط الغنائي. فقد عُرف عنه دخوله في نزاعات مع عدد من المطربين المشهورين، مما أثر على علاقاته الفنية والشخصية.

شيرين عبد الوهاب وعمرو مصطفي

أزمة عمرو دياب

أحد أبرز الأزمات التي أثارها عمرو مصطفى كانت مع المطرب عمرو دياب. فقد شغل الجدل حول أغنية "العالم الله"، حيث نشر عمرو مصطفى منشورًا يثير التساؤلات حول تفاصيل الأغنية، قائلاً: "فزورة اليوم: أغنية 'العالم الله' (ألحاني) كانت من أي سنة وكم لغة ترجمت؟". في هذا المنشور، لم يتطرق عمرو مصطفى إلى التفاصيل الشخصية، لكنه أبقى التركيز على الأغنية وسنتها فقط.

عمرو مصطفي وعمرو دياب

تدهورت العلاقة بين عمرو مصطفى وعمرو دياب على الرغم من التعاون الفني الناجح الذي جمع بينهما في الماضي. بدأت الخلافات في عام 2012، عندما عبر عمرو مصطفى عن استيائه من بيع الأغاني التي لحنها لعمرو دياب. وأشار إلى أنه حصل على أجر مادي ضئيل بينما جنى عمرو دياب جميع المكاسب المالية والنجاح.

تفاقمت الأزمة عندما انتقد عمرو مصطفى عمرو دياب في برنامج "تلاتة في واحد"، قائلاً: "عمرو دياب هو أكثر من استفاد مني، ويجب على الفنان أن يبحث عني وليس العكس". كما أبدى استياءه من تجاهل ذكر اسمه كملحن لأغنية “باين حبيت”، التي أصدرها عمرو دياب عام 2018، وأعرب عن نيته مقاضاة عمرو دياب لهذا السبب.

انتقادات تامر حسني

تامر حسني وعمرو دياب

وفي عام 2021، دخل عمرو مصطفى في خلاف مع زميله الفنان تامر حسني. انتقد عمرو مصطفى أغنية "كل مرة"، التي قدمها تامر حسني، قائلاً في لقاء سابق: "تامر حسني قدم أغنية بعنوان 'كل مرة بشوفك فيها'. هل يمكن لهذه الأغنية أن تساهم في صنع تاريخ تامر حسني؟ بالطبع لا. من وجهة نظري الشخصية، ما زال تامر حسني في بداية الطريق نحو بناء تاريخه". يعكس هذا التصريح الرأي الشخصي لعمرو مصطفى حول مسيرة تامر حسني الفنية.

يستمر عمرو مصطفى في تسليط الضوء على القضايا المثيرة للجدل في الوسط الفني، مما يجعله محط أنظار الجمهور ووسائل الإعلام. تعتبر هذه الأزمات جزءًا من مشهد صناعة الموسيقى العربية، حيث تسلط الضوء على التحديات والعلاقات المتوترة بين الفنانين. وعلى الرغم من هذه النزاعات، يظل عمرو مصطفى أحد الأسماء البارزة في صناعة الموسيقى، حيث يستمر في التأثير على الساحة الفنية بأعماله وأرائه المثيرة.

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