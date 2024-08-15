عزيز الشافعي: عمرو دياب هو أم كلثوم العصر الحديث وشيرين تستحق النجاح

في ظهور مميز، حل الملحن عزيز الشافعي ضيفًا على بودكاست "فايق ورايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق، حيث تناول في حديثه جوانب عديدة من مسيرته الفنية والاحترافية ، رصد الحديث موقع “ الموجز”

وركز الشافعي بشكل خاص على التقدير الكبير لموهبة الفنان عمرو دياب، معربًا عن إعجابه الشديد بقدراته الصوتية والإبداعية.

عزيز الشافعي

بماذا وصف عزيز الشافعي عمرو دياب؟

وصف الشافعي صوت دياب بأنه "أم كلثوم عصرنا"، مشيرًا إلى أن دياب يمتلك القدرة على تقديم مختلف أنواع الموسيقى من الفرح إلى الحزن، وهو ما يجعله فنانًا فريدًا من نوعه في الساحة الفنية.

وأضاف الشافعي أن دياب قد تمكن من الحفاظ على جودته الصوتية ولياقته مع مرور الزمن، مما يعكس تميزاً لا يتوفر عند الكثيرين.

أعمال مشتركة ناجحة مع عمرو دياب

لا تقتصر العلاقة الفنية بين عزيز الشافعي وعمرو دياب على مجرد الإعجاب، بل تشمل أيضًا العديد من التعاونات الناجحة التي أثرت المشهد الموسيقي.

ومن بين أبرز هذه الأعمال، أغنية "الطعامة"، التي طرحت مؤخرًا عبر منصات الاستماع الإلكترونية ، الأغنية، التي كتب كلماتها تامر حسين وألحانها عزيز الشافعي، حققت نجاحًا باهرًا واحتلت مراكز متقدمة في الترندات، وجاءت في إطار التعاون المستمر بين الشافعي ودياب، الذي أثمر عن عدد من الأعمال الناجحة التي لاقت رواجًا كبيرًا.

أزمة شيرين عبد الوهاب وتأثيرها على الشافعي

على الجانب الآخر، تعرض الملحن عزيز الشافعي لأزمة كبيرة مؤخرًا، تتعلق بحذف شركة روتانا لأغنيتين كانا من ألحانه، والمطروحتين ضمن أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب.

عبر الشافعي عن استيائه من الطريقة التي تم بها طرح الأغاني، مؤكدًا أنه كان من الأفضل عدم الاستعجال في نشرها قبل اكتمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بها، رغم استيائه، فقد أكد الشافعي دعمه الكامل لشيرين عبد الوهاب، مشيرًا إلى تفهمه للضغوط التي قد تكون دفعتها إلى هذا التصرف.

وصرح الشافعي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلًا: "أنا اتضايقت من الاستعجال اللي نزلت بيه الأغاني من قبل ما تكمل، لكن أنا عارف ليه شيرين عملت كده. أصعب حاجة على الفنان إنه يبقى عايز يغني ويشتغل وما يعرفش بسبب أوراق. أنا شايف إن الأغاني تستاهل تتسمع في كل حتة وعلى كل المنصات، وأتمنى تحقيق نجاح كبير لها".

كما دعا الشافعي الجهات القانونية والموسيقية إلى التدخل وحل المشكلات المتعلقة بشيرين عبد الوهاب، مما قد يساعدها في العودة إلى الساحة الفنية بقوة وبدون عوائق.

هذا التصريح يعكس مدى التقدير والاحترام الذي يكنه الشافعي للفنانين الآخرين، ويظهر أيضًا التزامه بدعم زملائه في صناعة الموسيقى، حتى في ظل التحديات والصعوبات.

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