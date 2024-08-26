محمد نجاتي: " لسه ماخدتش الدور الأول بس استمتعت وتعلمت من كل دور قدمته وفخور بمشواري"

كشف الفنان محمد نجاتي عن شعوره بالرضا الكامل تجاه جميع الأعمال الفنية التي قدمها على مدار مسيرته، وذلك خلال لقاء له عبر شاشة قناة "الحياة"، رصده موقع الموجز.

وأوضح نجاتي أنه رغم بعض التحديات التي واجهها، إلا أنه يعتبر نفسه محظوظًا بكل ما قدمه، ويطمح دائمًا لتقديم أدوار أعمق وأفضل تليق بطموحاته الفنية.

الرضا عن المسيرة الفنية وتقدير الذات

في حديثه، أكد محمد نجاتي أنه يشعر بالفخر تجاه كل دور أداه على الشاشة، مشيرًا إلى أنه قد لا يكون حصل حتى الآن على الدور الأول الذي يجعله نجم الشباك، ولكنه مقتنع بأن كل خطوة في مسيرته كانت تعليمية وإثرائية.

وقال: "أنا راضي بنسبة كبيرة عن الحاجات اللي عملتها وعايز أعمل حاجات أحسن. بعتبر نفسي من الناس اللي حظهم حلو، وممكن أكون لغاية دلوقتي مخدتش الدور الأول، بس استمتعت بكل دور قدمته واتعلمت على إيد كبار الشغلانة."

محمد نجاتي

تأثير الظروف المادية على خيارات الفنانين

وعلى صعيد آخر، تحدث نجاتي بصراحة خلال مقابلة سابقة مع قناة "هي" عن التحديات التي تواجه الفنانين في مشوارهم الفني، مشيرًا إلى أن الكثير من النجوم الكبار اضطروا لقبول أدوار وأعمال لم يكونوا راضين عنها بالكامل بسبب الضغوط المالية.

وأكد نجاتي أنه مر بمثل هذه التجربة لكنه لم يندم على أي عمل قدمه، بل اعتبرها جزءًا من رحلته الفنية التي صقلت موهبته وطورته على مستوى الأداء.

وأضاف: "كل النجوم الكبار قبلوا أعمال فنية ماكنوش راضين عنها بسبب الظروف المادية وأنا عملت كده، لكن مش ندمان عليهم. وفي نجوم بتحصلهم أزمة في منتصف عمرهم وبعدين بيرجعوا أقوى."

رؤية فنية واضحة واستعداد لتحديات جديدة

وفيما يتعلق بمستقبله الفني، أشار نجاتي إلى أنه يضع أهمية كبيرة لنوعية النصوص التي يعمل عليها، مؤكدًا أن نجاح أي عمل يعتمد بشكل أساسي على جودة السيناريو وتمكن المخرج من أدواته الفنية.

وقال: "المهم لما أقدم عمل فني يكون مكتوب حلو ومخرج متمكن من أدواته، عشان أقدر أظهر الدور بشكل يوصل للجمهور."

دور محمد نجاتي في مسلسل "بابا المجال"

أوضح نجاتي أن دوره في مسلسل "بابا المجال" لم يكن بطولة مطلقة، لكنه اعتبره فرصة لتقديم نموذج لضابط شرطة يتمتع بإنسانية وواقعية تشعر المشاهد أنه جزء حقيقي من المجتمع.

وأضاف: "دوري في المسلسل ماكنش بطولة، لكن بفضل الله قدرت أقدم نموذج لضابط الشرطة يحسس المشاهد أنه بطل من أبطال العمل."

نجاح مسلسل "العتاولة" وحماسة الجمهور للجزء الجديد

واختتم محمد نجاتي حديثه بالإشارة إلى آخر أعماله، مسلسل "العتاولة"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول الشقيقين خضر ونصار، اللذين يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في مواجهة العديد من العقبات والمخاطر.

وشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم أحمد السقا، باسم سمرة، وطارق لطفي، وزينة، ومي كساب، ونهى عابدين. وقد أشاد الجمهور بالمسلسل فور عرضه، مما دفع صناع العمل إلى التفكير في إنتاج جزء جديد لاستكمال نجاحه.

طموحات المستقبل والتطلع لأدوار البطولة

أعرب محمد نجاتي في ختام تصريحاته عن تطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرته الفنية، مشيرًا إلى أن السنوات القادمة ستحمل له فرصًا جديدة تمكنه من تقديم أدوار أكثر تعقيدًا وعمقًا.

وأكد أنه سيواصل العمل بجدية لاختيار الأدوار التي تضيف إلى رصيده الفني وتحقق تطلعاته كممثل يبحث دائمًا عن التميز والإبداع في كل ما يقدمه.

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