بشهادة عالمية.. الفساد المالي يتراجع لأدنى مستوياته في مصر

أعلنت وزارة المالية أن تقرير شركة "دي-كود" للاستشارات المالية والاقتصادية كشف أن مصر تجاوزت المتوسط العالمي في مجال الرقابة المالية لأول مرة، حيث حققت 54 نقطة مئوية في عام 2023، مقارنة بـ 44 نقطة مئوية في عام 2021. ويوضح لكم الموجز التفاصيل.

تحسن ترتيب مصر في مجال الرقابة المالية

كما أشارت الوزارة إلى تحسن ترتيب مصر بين الدول بـ 6 نقاط في دورة استبيان الموازنة المفتوحة لعام 2023، التي نشرتها شراكة الموازنة الدولية (IBP) في مايو 2024. واحتلت مصر المركز 63 من بين 125 دولة، بعد أن كانت في المركز 69 من بين 120 دولة في عام 2021.

وأضافت الوزارة أن مصر حققت 49 نقطة في مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات في عام 2023، مقارنة بـ 43 نقطة في عام 2021، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 47 نقطة، وأيضًا متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 24 نقطة، ومتوسط منطقة جنوب آسيا الذي بلغ 34 نقطة.

منح شهادة إقامة مجانية لأساتذة الجامعات والمدرسين بالخارج

قالت "رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بضرورة اهتمام المصلحة بحقوق المصريين بالخارج من أساتذة الجامعات والمدرسين والمتدربين والطلاب الموفدين بالخارج سواء منح دراسية أو بغرض التدريس، وذلك فى إطار إتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي الموقعة بين جمهورية مصر العربية وعدد 62 دولة، جعل المصلحة تحرص على منحهم شهادة إقامة (مجانية) عن الفترة السابقة للمغادرة ، وتوفر هذه الشهادة عدة مزايا يتمتع بها الفئات الحاصلة عليها.

وذلك فى ضوء اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي كإعفاءات ضريبية لأساتذة الجامعات والمدرسين لمدة زمنية محددة، وفقا لكل إتفاقية من خلال المادة المذكورة بها و الخاصة بالمدرسين وأساتذة الجامعات والتى قد تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات بشرط إثبات إقامته مباشرة قبل المغادرة للدولة الأخرى ، وكذلك الطلبة المبعوثون من خلال منح دراسية .

وأكدت أن مصلحة الضرائب تحرص على إصدار شهادة الإقامة خلال يوم عمل واحد فقط لاغير ، وذلك نظرا لظروف السفر لمعظم من لديهم حق التمتع بهذه الخدمة.

ومن الجدير بالذكر أن الحصول على شهادة الإقامة (المجانية) يستلزم تقديم حافظة مستندات تتضمن الآتى:

- شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

- صورة البطاقة الشخصية أو صورة جواز السفر.

- إفادة من الجامعة بالموافقة على السفر سواء (منحة أو للتدريس) أو دعوة الجامعة الأجنبية للسفر سواء (منحة أو للتدريس).

مع الأخذ فى الاعتبار أن يتم تقديم هذه المستندات إلى إدارة تبادل المعلومات التابعة للإدارة العامة لبحوث الإتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية بالعاصمة الادارية أو مبنى المحمودية بالمعادي.