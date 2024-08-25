‎سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري الأحد 25 أغسطس 2024

استقر سعر الريال السعودي اليوم الأحد 25 أغسطس 2024 في مختلف البنوك العاملة في مصر، حيث يعد الريال السعودي من العملات الأجنبية الهامة في السوق المصري، حيث يلعب دورًا كبيرًا في التحويلات المالية خاصة مع تزايد أعداد المصريين العاملين في السعودية. وترصد جريدة الموجز التفاصيل في السطور التالية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سعر العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في هذا البنك الرئيسي.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في البنك الأهلي المصري، أحد أكبر البنوك المصرية، استقر سعر الريال عند 12.96 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في بنك مصر، جاء سعر الريال السعودي مماثلاً للبنك الأهلي، حيث بلغ 12.96 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل الريال السعودي في المصرف العربي الدولي 12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 12.93 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

وصل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس إلى 12.94 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، استقر سعر الريال السعودي عند 12.99 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل المصرف المتحد سعر الريال السعودي عند 12.57 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري لتنمية الصادرات

في البنك المصري لتنمية الصادرات، وصل سعر الريال السعودي إلى 12.91 جنيه للشراء و13.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل بنك كريدي أجريكول سعر الريال السعودي عند 12.97 جنيه للشراء و13.02 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي

في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر الريال السعودي 12.65 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية

وصل سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية إلى 12.87 جنيه للشراء و13.04 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء

في السوق السوداء، تجاوز سعر الريال السعودي نظيره في البنوك، حيث بلغ سعر الشراء 13.08 جنيه، فيما سجل سعر البيع 13.35 جنيه.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

حافظ الريال السعودي على استقراره مقابل الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف حوالي 3.75 ريال سعودي لكل دولار. هذا الاستقرار يعكس ثبات العلاقات التجارية والاقتصادية بين العملتين.

الدولار مقابل الريال السعودي

أما بالنسبة للدولار مقابل الريال السعودي، فقد استقر سعر الصرف عند حوالي 0.27 دولار لكل ريال، مما يعزز من استقرار التعاملات المالية بين الجانبين على المستوى العالمي.

قد يهمك أيضا..