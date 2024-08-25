نشرة اسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم في مصر
أسعار مواد البناء من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثيرون في الفترة الحالية، وبخاصة في ظل عدم الاستقرار الذي شهدته الأسواق في الفترة الماضية.
ومع تزايد عمليات البحث عنها، يستعرض الموجز في السطور القادمة المزيد من التفاصيل عن اسعار مواد البناء اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024.
سعر طن الحديد اليوم
- سعر طن الحديد الاستثماري: 39,500 جنيه
- سعر طن حديد عز: 42,000 جنيه
- سعر طن حديد السويس: 39,000 جنيه
- سعر طن حديد المراكبي: 41,000 جنيه
- سعر طن حديد بشاي 41,000 جنيه
- سعر طن حديد العشري: 37,500 جنيه
- سعر طن حديد الجيوشى: 39,000 جنيه
- سعر طن حديد السويس: 38,500 جنيه للطن.
- سعر طن حديد مصر ستيل: 38,500 جنيه للطن.
- سجل سعر حديد بيانكو 38800 جنيه للطن.
- سجل أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي سعر 39000 جنيه للطن.
- سجل سعر حديد سرحان 38800 جنيهًا، والجيوشي سعر 39000 جنيه.
- سجل سعر حديد المراكبي 41000 جنيه للطن.
- سجل سعر حديد عطية 39000 جنيه للطن.
سعر الاسمنت اليوم في مصر
- سجل أسمنت المسلح اليوم 2070 جنيهًا في الطن.
- سجل أسمنت النصر 2090 جنيهًا للطن.
- سجل أسمنت جنوب الوادي سجل 2040 جنيهًا.
- سجل أسمنت العسكري 2050 جنيهًا.
- سجل أسمنت المصريين 1990 جنيهًا.
سعر شيكارة الاسمنت
- أسمنت الرمادي: 2,550 جنيه
- أسمنت النصر: 1,960 جنيه
- أسمنت الشركة العربية المسلح 2,000 جنيه
- أسمنت طرة وحلوان: 1,990 جنيه
- أسمنت السويس: 2,000 جنيه
سعر الزلط اليوم
- سعر المتر من الزلط العادة : 220 جنيه.
- سعر المتر من الزلط المخصوص: 290 جنيه.
- سعر المتر من الزلط السن مقاس 22: يقدر بـ 240 جنيه.
- سعر المتر من الزلط الفينو: 310 جنيه.
سعر الرمل اليوم
- سعر المتر من الرمل الناعم: 90 جنيها،
- سعر المتر من الرمل الخشن: 100 جنيه
- سعر المتر من الرمل الدوسري الأبيض والفطيماني: 60 جنيه.
- سعر المتر من الرمل الربيع (الأبيض): 95 جنيه.
- سعر متر الرمل الأحمر الخرج: 60 جنيها.
- سعر المتر من الرمل الأحمر العادي: 30 جنيه.
- سعر المتر من الرمل العادة : 165 جنيه.
- سعر متر الرمل النصار (الأبيض): عند 85 جنيهًا.
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