‎سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر 25 أغسطس 2024 مقابل الجنيه والريال السعودي

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، استقرارًا في معظم البنوك المصرية. حيث سجل في البنك الأهلي المصري 159.06 جنيه للشراء و159.90 جنيه للبيع. ويعد الدينار الكويتي من بين العملات القوية والمستقرة في السوق المصري، وهو ما ينعكس على استقرار سعره في البنوك. وترصد جريدة “الموجز” خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي يعكس علاقة اقتصادية قوية بين البلدين، حيث يُعتبر الدينار من العملات الأعلى قيمة عالميًا. ويستقر سعر الدينار اليوم عند مستويات جيدة مقابل الريال السعودي، مما يعزز من تدفق التحويلات المالية بين البلدين.

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في عدد من البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي المصري 159.45 جنيه للشراء و159.90 جنيه للبيع.

كما سجل في بنك مصر 158.79 جنيه للشراء و159.90 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي بلغ السعر 159.63 جنيه للشراء و159.98 جنيه للبيع.

من جهة أخرى، سجل سعر الدينار في بنك الإسكندرية 153.53 جنيه للشراء و159.93 جنيه للبيع، في حين بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي 159.93 جنيه للشراء و159.98 جنيه للبيع.

‎سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

في أحدث التعاملات المالية، استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي عند حوالي 12.27 ريال سعودي. هذا الاستقرار يعكس قوة العملتين وثبات سعر الصرف بينهما في الأسواق العالمية.

سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري

فيما يتعلق بسعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، فقد أظهرت البيانات استقرارًا مع تباين طفيف بين البنوك المختلفة. ففي البنك الأهلي الكويتي، سجل الدينار 150.76 جنيه للشراء و160.31 جنيه للبيع. بينما بلغ سعره في المصرف المتحد 147.69 جنيه للشراء و160.28 جنيه للبيع. وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، سجل سعر الدينار 167.30 جنيه للشراء و152.58 جنيه للبيع. أما في بنك الاستثمار العربي، فقد بلغ سعر الدينار 151.96 جنيه للشراء و161.80 جنيه للبيع، وسجل في البنك المصري لتنمية الصادرات 153.41 جنيه للشراء و159.96 جنيه للبيع.

من الجدير بالذكر أن هذه الأسعار تشير إلى استقرار نسبي في السوق المصري، مع تفاوتات طفيفة تعكس سياسات البنوك المختلفة في تحديد أسعار الصرف. ويعد استقرار سعر الدينار الكويتي إشارة إلى الاستقرار الاقتصادي في مصر، وتأكيدًا على قوة العلاقات المالية بين مصر والكويت.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

على الصعيد العالمي، استقر سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي عند حوالي 3.28 دولار، مما يعكس قوة الدينار الكويتي واستقراره ضمن سلة العملات الدولية.