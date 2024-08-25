استقرار سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه وسط تحسن المؤشرات الاقتصادية

استقر سعر صرف الدينار الكويتي أمس السبت 24 أغسطس 2024 أمام الجنيه المصري في معظم التعاملات بالسوق المصرفية المصرية، بعد أسبوع من التقلبات في أسعار الصرف بالبنوك.

يأتي هذا الاستقرار تزامناً مع تحسن المؤشرات الاقتصادية على الصعيد المحلي وزيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

يرصد ذلك “ الموجز ” في السياق التالي

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ترتفع

شهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية شهر مايو 2024 لتصل إلى 1.77 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.69 تريليون جنيه في نهاية أبريل.

ويعكس هذا الارتفاع اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، خاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي النسبي.

الدينار الكويتي

نمو أصول القطاع المصرفي

ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي المصري إلى 18.38 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ17.89 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من نفس العام. يعكس هذا النمو قوة النظام المصرفي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير سيولة لدعم الاقتصاد المحلي.

انخفاض استثمارات البنوك في أذون الخزانة

بالرغم من التحسن العام، شهدت استثمارات البنوك في أذون الخزانة انخفاضاً طفيفاً لتسجل 5.26 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقارنة بـ5.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.

يظل هذا الانخفاض ضمن النطاق الطبيعي لتحركات الأسواق المالية.

زيادة ودائع العملاء وتحويلات المصريين بالخارج

كما ارتفعت ودائع العملاء بالبنوك لتصل إلى 11.676 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024، مقارنة بـ11.535 تريليون جنيه في مارس.

من جهة أخرى، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة بنسبة 65.9% خلال شهر يونيو 2024، لتبلغ نحو 2.6 مليار دولار، مقارنة بـ1.5 مليار دولار في يونيو 2023.

استقرار أسعار الفائدة

قرر البنك المركزي المصري في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث استقر سعر الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%.

يعكس هذا القرار توجهاً نحو الحفاظ على الاستقرار النقدي ودعم الثقة في العملة المحلية.

أسعار صرف الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وفيما يتعلق بأسعار صرف الدينار الكويتي، فقد سجلت اليوم السبت في عدد من البنوك المصرية كما يلي:

• البنك الأهلي الكويتي: 150.76 جنيه للشراء، و160.31 جنيه للبيع.

• المصرف المتحد: 147.69 جنيه للشراء، و159.63 جنيه للبيع.

• بنك كريدي أجريكول: 150.89 جنيه للشراء، و162.51 جنيه للبيع.

• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 154.79 جنيه للشراء، و159.58 جنيه للبيع.

• بنك الاستثمار العربي: 151.96 جنيه للشراء، و161.80 جنيه للبيع.

• بنك مصر: 158.79 جنيه للشراء، و159.90 جنيه للبيع.

• المصرف العربي الدولي: 159.54 جنيه للشراء، و152.90 جنيه للبيع.

• البنك المصري لتنمية الصادرات: 153.41 جنيه للشراء، و159.96 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

على الصعيد الإقليمي، سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم السبت 12.22 ريال سعودي للشراء، و12.50 ريال سعودي للبيع.

يعكس هذا السعر استقراراً نسبياً في سعر صرف الدينار أمام العملة الخليجية، مع استمرار قوة الدينار الكويتي في المنطقة.

سعر الدينار الكويتي بالنسبة للجنيه المصري

أما بالنسبة لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، فيواصل الدينار الكويتي تميزه كأقوى العملات العربية. حيث يقترب سعر صرف الدينار من حاجز الـ 160 جنيهًا في بعض البنوك المصرية، مما يجعله العملة ذات القيمة الأعلى مقارنة بالعملات الأخرى في السوق المصرية.

تعكس هذه الأسعار استقراراً نسبياً في سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، مما يدعم استقرار السوق المصرفية في مصر ويعزز الثقة في الاقتصاد المصري وسط التحديات الراهنة.



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