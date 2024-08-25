‎العملات الأجنبية.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنوك

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأحد 25 أغسطس 2024، في جميع البنوك العاملة بمصر. وقد سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، مما يعكس استقرارًا في أسعار الصرف.

ويحرص “الموجز” يوميًا علي نشر سعر الدولار في البنوك المختلفة وأسعار العملات الاجنبية.

‏‎سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في بنك مصر

شهد سعر الدولار في بنك مصر استقرارًا عند 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع. يُعد بنك مصر من أكبر البنوك الحكومية في مصر، ويعكس سعر الصرف فيه مؤشرات الاستقرار المالي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

على نفس النمط، حافظ البنك الأهلي المصري على سعر الدولار عند 48.73 جنيه للشراء و48.83 جنيه للبيع، مما يؤكد الاستقرار النسبي للعملة الأمريكية في السوق المصرفي المصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

في بنك الإسكندرية، سجل الدولار اليوم 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع، مع اختلاف طفيف في السعر مقارنة بالبنوك الأخرى.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار اليوم 3.75 ريال سعودي، مما يعكس الاستقرار النسبي للعملة الأمريكية مقابل العملة السعودية.

سعر الدولار مقابل اليورو

بلغ سعر الدولار مقابل اليورو اليوم 0.89 يورو، وهو ما يشير إلى التقلبات الطفيفة التي تشهدها الأسواق العالمية في أسعار العملات.

سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري

تختلف أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري باختلاف العملات، وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:

الجنيه الإسترليني: 63.079 جنيه للشراء و62.784 جنيه للبيع.

63.079 جنيه للشراء و62.784 جنيه للبيع. الدولار الأسترالي: 32.581 جنيه للشراء و32.338 جنيه للبيع.

32.581 جنيه للشراء و32.338 جنيه للبيع. الفرنك السويسري: 57.092 جنيه للشراء و56.655 جنيه للبيع.

57.092 جنيه للشراء و56.655 جنيه للبيع. الريال العماني: 128.185 جنيه للشراء و126.657 جنيه للبيع.

128.185 جنيه للشراء و126.657 جنيه للبيع. اليوان الصيني: 6.884 جنيه للشراء و6.856 جنيه للبيع.

6.884 جنيه للشراء و6.856 جنيه للبيع. الدولار الكندي: 35.972 جنيه للشراء و35.844 جنيه للبيع.

35.972 جنيه للشراء و35.844 جنيه للبيع. الين الياباني: 0.336 جنيه للشراء و0.334 جنيه للبيع.

تظهر هذه الأسعار استقرارًا نسبيًا في سوق الصرف الأجنبي بمصر، مع تباين طفيف بين البنوك المختلفة في أسعار الشراء والبيع.