رسميًا.. الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بدءًا من سبتمبر المقبل

صرح جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قبل قليل بأن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة، وذلك بعد اقتراب التضخم من الهدف الذي يسعى إليه البنك، وهو 2%. هذا التصريح يعكس توجهًا واضحًا نحو التيسير النقدي المتوقع في الفترة المقبلة. ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز.

الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة بدءًا من سبتمبر المقبل

وأشار باول إلى أن التقدم الأخير في السيطرة على معدلات التضخم، التي لا تزال مرتفعة، شهد تباطؤًا في الأشهر الأخيرة بعد توقفه في وقت سابق من هذا العام. وأضاف: "أزدادت ثقتي بأن التضخم يسير على مسار مستدام نحو هدف 2%"، في إشارة إلى الهدف المحدد من قِبل البنك المركزي.

سعر الدولار الأمريكي

وعلى الرغم من أن هذه التصريحات قدمت بعض الوضوح للأسواق المالية على المدى القريب، إلا أنها لم تُعطِ إشارات كافية حول توجهات الفيدرالي بعد اجتماعه المزمع في سبتمبر المقبل.

وأكد باول أن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نقطة تحول رئيسية في معركته المستمرة منذ عامين ضد التضخم. وأوضح أن سوق العمل أظهر صمودًا غير متوقع خلال معظم هذه الفترة، مما أتاح للمسؤولين فرصة للتركيز بشكل حازم على خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 48.73 جنيه للشراء، و48.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

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سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

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