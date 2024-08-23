موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024.. اعرف الزيادة كام؟

أعلنت وزارة التضامن عن بدء موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2024 بدايةً من الأول من الشهر، مؤكدةً التزامها بجدول الصرف المعتاد, الذي يبدأ من يوم 1 سبتمبر, وتعتبر المعاشات الشهرية مصدرا رئيسيا للدخل بالنسبة لكثير من الأسر المصرية.

أفاد اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن المعاشات تُصرف في اليوم الأول من كل شهر، وأن زيادة المعاشات تُقرّر سنويًا في يوليو، ما لم يتم تقديم موعدها.

تقديم زيادة المعاشات بسبب الظروف الاقتصادية

وأشار عوض خلال “تصريحات تلفزيونية” إلى أن الظروف الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى التضخم، دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تقديم موعد صرف زيادة المعاشات لهذا العام إلى مارس بدلاً من يوليو, موضحًا أن زيادة المعاشات التي أقرت في مارس 2024، بلغت نحو 15% واستفاد منها نحو 11 مليون مواطن، بتكلفة بلغت حوالي 66 مليار جنيه.

أكد اللواء عوض على استمرار جهود الهيئة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن ما تحقق يمثل ثورة في مجال التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن تدخل الرئيس السيسي أحيانًا يهدف إلى تقديم حزم دعم إضافية لأصحاب المعاشات، مثل صرف مبلغ مقطوع قدره 300 جنيه في أكتوبر 2023.

زيادة المعاشات طبقًا للقانون

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس السيسي رقم 183 لسنة 2024 بشأن زيادة المعاشات اعتبارًا من 1 مارس 2024 بنسبة 15%.

وزارة المالية

أماكن صرف مرتبات ومعاشات شهر سبتمبر 2024

وفرت هيئة التأمينات الاجتماعية مجموعة من المنافذ المتاحة لصرف معاشات شهر سبتمبر 2024، بهدف تسهيل عملية الصرف على المواطنين, وتمثلت هذه الأماكن في ما يلي:

عبر ماكينات الصراف الآلي للبنوك (ATM).

من خلال منافذ البريد المصري.

عبر منافذ شركة فوري.

في فروع البنوك الحكومية والبنوك التجارية.

البنك الأهلي

باستخدام المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة الخاصة بأصحاب المعاشات.

قيمة زيادة المعاشات 2024 بعد قرار الـ15%

ترصد جريدة "الموجز" تفاصيل قيمة معاش شهر أغسطس بعد تطبيق الزيادة الأخيرة في المعاشات بنسبة 15% التي تم تطبيقها من شهر مارس الماضي, وتوزعت هذه الزيادة على عدة شرائح كالتالي:

الشريحة الأولى: بلغت قيمة المعاش 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: وصلت قيمة المعاش إلى 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: بلغت قيمة المعاش 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: بلغت قيمة المعاش 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: وصلت قيمة المعاش إلى 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: بلغت قيمة المعاش 2990 جنيها.

الشريحة السابعة: بلغت قيمة المعاش 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: وصلت قيمة المعاش إلى 3680 جنيها.

الشريحة التاسعة: بلغت قيمة المعاش 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: وصلت قيمة المعاش إلى 4370 جنيها.

الشريحة الحادية عشرة: بلغت قيمة المعاش 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: وصلت قيمة المعاش إلى 5060 جنيها.

الشريحة الثالثة عشرة: بلغت قيمة المعاش 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: وصلت قيمة المعاش إلى 11592 جنيهًا.

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