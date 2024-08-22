موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شهدت محركات البحث تزايدًا في البحث عن موضوع زيادة المرتبات 2024، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول احتمالية زيادة الأجور والمرتبات في الفترة المقبلة، نظرًا لارتفاع الأسعار، وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة حوافز ورعاية اجتماعية، إلا أن هذه الحزمة قد لا تتضمن زيادة مباشرة في المرتبات، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

حقيقة زيادة المرتبات 2024

خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تدرس ملف زيادة المرتبات في إطار المحددات الخاصة بالموازنة العامة. وأشار إلى أن الحوافز قد تكون مختلفة، مثل تقديم خصومات على الأسعار، بدلاً من زيادة مباشرة في الأجور، وأضاف أن الحكومة كانت قد اتخذت خطوة لزيادة الأجور قبل أربعة أشهر، وأنه سيتم إعادة النظر في هذا الملف خلال الأشهر المقبلة.

وأكد مدبولي أن الحكومة تسعى جاهدة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بوسائل متعددة، وليس فقط من خلال زيادة المرتبات. وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من الحفاظ على توفير السلع والخدمات، وتوفير فرص العمل، وتقليل الانقطاعات الكهربائية، وهي أمور ليست سهلة على أي حكومة.

وزارة المالية

تبكير صرف مرتبات سبتمبر 2024

في خطوة مفاجئة، أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص. ستبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم 22 سبتمبر، وتستمر لمدة 5 أيام متتالية حتى 27 سبتمبر.

أماكن صرف مرتبات سبتمبر 2024

يمكن للعاملين صرف مرتباتهم من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

فروع البنوك المختلفة.

مكاتب البريد المصري.

جدول مرتبات سبتمبر 2024

فيما يلي جدول يوضح قيمة المرتبات وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة:

الدرجة الممتازة: 12,200 جنيه

الدرجة العالية: 10,200 جنيه

درجة المدير العام: 9,200 جنيه

الدرجة الأولى: 8,200 جنيه

الدرجة الثانية: 8,000 جنيه

الدرجة الثالثة: 7,500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7,000 جنيه

الدرجة الخامسة: 6,500 جنيه

الدرجة السادسة: 6,000 جنيه

تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد

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