ماندو العدل يرد على انتقادات عمرو مصطفى لعمرو دياب: إنصاف الملحن واجب

في خطوة لافتة، خرج السيناريست ماندو العدل بتصريحات للدفاع عن الملحن عمرو مصطفى، عقب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها مصطفى عن الهضبة عمرو دياب.

جاء ذلك في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك الذي رصدها “ الموجز”، حيث وصف العدل تصريحات عمرو مصطفى بأنها نابعة من شعور بالإحباط وعدم التقدير، ورغم تساؤلاته حول تعاونه مع دياب، قدم مساهمات كبيرة في مسيرة الهضبة الفنية.

توضيح العلاقة بين مصطفى ودياب

أوضح ماندو العدل أن عمرو دياب كان نجمًا بارزًا قبل تعاوناته مع عمرو مصطفى، لكن الأخير قدم له العديد من الأغاني التي حققت نجاحات واسعة وأصبحت جزءًا أساسيًا من تراثه الفني.

وأكد العدل أن مصطفى ليس مجرد ملحن عادي، بل أسهم بشكل كبير في نجاحات دياب، وهو ما يجب أن يُعترف به بشكل أكبر.

كما شدد العدل على أن هناك مساهمة حقيقية من مصطفى في الأعمال الناجحة التي قدمها دياب، وبالتالي، لا ينبغي التقليل من شأنه أو تجاهل إنجازاته.

ماندو العدل

انتقادات لطريقة تعبير مصطفى وأهمية الإنصاف

رغم دفاعه عن مصطفى، أشار العدل إلى أنه لا يتفق مع طريقة تعبير الملحن عن رأيه، خاصةً في سياق تساؤلاته حول تعاوناته مع دياب. ومع ذلك، أكد العدل أنه لا يمكن لأحد أن ينكر النجاح الكبير الذي حققه مصطفى، وأن التقليل من شأنه ليس عادلًا.

وفي سياق آخر، شدد العدل على أهمية الإنصاف والتقدير للفنانين، مشيرًا إلى أن كل من عمرو مصطفى وعمرو دياب استفادوا من تعاونهما، وأن التقدير الحقيقي هو ما يجب أن يُعطى للفنانين.

ردود الفعل وتفاعل الجمهور

أثارت تصريحات عمرو مصطفى جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف مصطفى عمرو دياب بـ"المؤدي" وعبّر عن ندمه بشأن التعاون معه في معظم أعماله.

عقب ذلك، تساءل العديد من المتابعين عن سبب استمرار التعاون بين مصطفى ودياب، خاصةً بعد الصلح بينهما في الحفل الكبير الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، والذي شهد أيضًا تعاونًا مشتركًا بين مصر والسعودية.

أزمة فيلم "الملحد" وتأجيل عرضه

وفي تطور آخر، عبّر ماندو العدل عن حزنه لتأجيل عرض فيلمه "الملحد" واحتمالية عدم عرضه نهائيًا.

على الرغم من حصول الفيلم على جميع التصريحات والتراخيص اللازمة من النقابة، فإن العدل يشعر بخيبة أمل تجاه قرار التأجيل، خاصةً بعد الإشادة التي حصل عليها الفيلم من الرقابة بعد مراجعته.

هذه الأزمة تضيف بُعدًا آخر لمشاكل العدل، وتثير تساؤلات حول أسباب تأجيل عرض الفيلم.

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