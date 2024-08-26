هنا الزاهد ترد علي شائعة ارتباطها بـ تامر حسني بطريقة مختلفة

في الفترة الأخيرة، انتشرت شائعات حول ارتباط المطرب تامر حسني بالفنانة هنا الزاهد، خاصة بعد تداول العديد من الصور والفيديوهات التي جمعتهما خلال كواليس فيلمهما الجديد "ري ستارت". هذه الشائعات أثارت تساؤلات بين الجماهير حول طبيعة العلاقة بين النجمين، مما دفع هنا الزاهد للرد على هذه التكهنات بطريقتها الخاصة، ويقدم الموجز لقراءه تفاصيل الشائعة واعمال هنا الفنية

رد هنا الزاهد على الشائعات

لم تلتزم هنا الزاهد بالصمت حيال الشائعات، بل استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي للرد عليها. قامت بنشر صورة تجمعها بالمطربة الشابة بسمة بوسيل، طليقة تامر حسني وأم أولاده، عبر خاصية "الستورى" على حسابها على موقع إنستجرام. وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "بارك الله فيكي حبيبتي، كل الحب لبسمة صاحبة القلب الذهبي". لم تتأخر بسمة بوسيل في الرد، حيث أعادت نشر الصورة وأعربت عن حبها واحترامها لهنا الزاهد بتعليق: "أنا أحبك أختي دائمًا وإلى الأبد".

هنا الزاهد وتامر حسني

العمل الجاري على فيلم "ري ستارت"

فيما يواصل الفريق عمله على فيلم "ري ستارت"، والذي يعد ثاني تعاون بين تامر حسني وهنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما "بحبك"، تجري عملية التصوير بوتيرة سريعة، علمت مصادر خاصة أن هنا الزاهد قد انتهت من تصوير 85% من مشاهدها، ولا يتبقى سوى أيام قليلة قبل أن يدخل العمل مرحلة المونتاج. من المتوقع أن ينافس الفيلم في موسم رأس السنة الميلادية المقبلة.

تفاصيل فيلم "ري ستارت"

هنا الزاهد وتامر حسني

ينتمي فيلم "ري ستارت" إلى نوعية الأفلام الاجتماعية الكوميدية، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم تامر حسني ، محمد ثروت، باسم سمرة، وعصام السقا. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق. هذا العمل يمثل ثاني تعاون بين تامر حسني وهنا الزاهد، مما يضيف المزيد من الحماس للجماهير التي تنتظر عرض الفيلم بفارغ الصبر.

مشاركة هنا الزاهد في موسم عيد الفطر

إلى جانب فيلم "ري ستارت "، شاركت هنا الزاهد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي عُرض في عيد الفطر الماضي. الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية الخفيفة، والتي دائماً ما تحقق نجاحًا كبيرًا في مواسم الأعياد. الفيلم من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، وبيومي فؤاد، ومن تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي.

هنا الزاهد وتامر حسني

ملخص أحداث فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي معتمدًا على الفانتازيا، حيث يلعب هشام ماجد دور مهندس معماري وزوج هنا الزاهد رغم أن حياتهما الزوجية تبدو تعيسة، إلا أن تطورًا غير متوقع يحدث عندما يظهر مخترع يخبرهما بوجود نسخ أخرى منهما في أكوان موازية. هذه الفكرة الغريبة تدفعهما لإعادة التفكير في علاقتهما وتحويل حياتهما من التعاسة إلى السعادة.

نخبة من النجوم في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

يضم فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" نخبة من النجوم الكوميديين، إلى جانب ضيوف شرف مثل طه دسوقي وغادة إبراهيم، مما يضيف لمسة خاصة إلى العمل. الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، الذي قدم العديد من الأعمال الناجحة في السينما المصرية.

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