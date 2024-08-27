نجوى فؤاد تكشف شرط موافقتها على ارتداء الحجاب

تحل الفنانة نجوى فؤاد ضيفةً على الإعلامي العراقي نزار الفارس في برنامجه "تابوو" الذي يُعرض عبر قناة "دجلة". خلال الحلقة، تفتح نجوى فؤاد مجالاً واسعاً من الحديث حول مواضيع متنوعة تخص حياتها المهنية والشخصية، وتكشف الموجز تفاصيل في حياتها الشخصية.

المال والحجاب



سألت نجوى فؤاد عن المبلغ الذي تحتاجه شهريًا لتقرر ارتداء الحجاب، حيث أجابت بوضوح: "وفرلي أعيش وافتح بيت كويس". من خلال هذه الإجابة، أبرزت أن القرار ليس مجرد مسألة مالية بحتة، بل يرتبط بتوفير حياة كريمة ومستقرة.

نجوي فؤاد

**الرقص الشرقي وانتقادات تامر أمين**

تحدثت نجوى فؤاد عن تاريخ الرقص الشرقي، مؤكدةً أنه فن متجذر منذ العصور الفرعونية. وعندما سُئلت عن تصريحات الإعلامي تامر أمين التي اعتبرت أن الرقص ليس فنًا، ردت بقوة قائلة: "الرقص الشرقي فن غصب عن رأيه هو". كان ردها دفاعًا عن قيمة هذا الفن في الثقافة العربية.

المعاش ونقد زي الفنانات

نجوي كرم



أفصحت نجوى فؤاد عن المعاش الذي تتقاضاه شهريًا، والذي يبلغ 600 جنيه. كما انتقدت زي الفنانة دينا أثناء الرقص، مشيرة إلى أنه غير مناسب مقارنة بزي الفنانة فيفي عبده الذي تعتبره أكثر ملاءمة.

تفضيلات الأغاني

نجوي فؤاد



عند سؤالها عن تفضيلها بين تامر حسني وعمرو دياب، اختارت تامر حسني، معتبرةً أنه يتفوق على عمرو دياب قائلة: "تامر حسني يتفوق على عمرو دياب هو دلوقتي مكسر الدنيا". يعكس هذا التفضيل وجهة نظرها حول تطور صناعة الموسيقى.

أجور النجوم

نجوي فؤاد



تناولت نجوى فؤاد موضوع أجور النجوم، منتقدة الأرقام الكبيرة التي يحصل عليها بعضهم مثل محمد رمضان، حيث قالت إن المبلغ المناسب هو "5 مليون حد أقصى"، مشددة على أن الأجور المرتفعة مبالغ فيها.

أحداث من الماضي



أشارت أيضًا إلى أنها لم تحصل على مهر عندما تزوجت عبد الحليم حافظ وأحمد رمزي، مضيفةً لمحات من حياتها الشخصية التي تعود لزمن الفن الجميل.

ستُعرض حلقة نجوى فؤاد في برنامج "تابوو" يوم السبت على قناة "دجلة"، حيث يتوقع أن تجذب اهتمام الجمهور بتفاصيلها المثيرة.

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