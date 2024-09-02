فاضل كام حلقة؟..ميران عبد الوارث تكشف كواليس الحلقات الأخيرة لـ عمر أفندي

روجت الفنانة ميران عبد الوارث، إحدى أبطال مسلسل عمر أفندي للنجم أحمد حاتم للعمل من خلال حسابها على إنستجرام، معبرة عن سعادتها بالنجاح الذي يحققه المسلسل، ومشاركة متابعيها بلقطات من كواليس التصوير، ويستعرض الموجز كواليس الحلقات الأخيرة.

ميران عبد الوارث تشوق المتابعين عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ميران عبد الوارث مجموعة صور من كواليس مسلسل "عمر أفندي" على حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "3 حلقات وهتخلص حكايتنا مع عمر أفندي، أتمنى تكونوا مستمتعين"، هذا التعليق أثار فضول المتابعين، وزاد من توقعاتهم للأحداث المتبقية من المسلسل.

ميران

قصة مسلسل "عمر أفندي": رحلة عبر الزمن

يتميز مسلسل "عمر أفندي" بفكرة فريدة تجمع بين الحاضر والماضي وتدور أحداث المسلسل حول "علي"، الذي يعثر على سرداب في منزله ينقله إلى فترة الأربعينات من القرن الماضي، هناك، يلتقي بشخصيات مختلفة، مثل آية سماحة ووالدتها التي تجسد دورها الفنانة رانيا يوسف، قبل أن يعود مرة أخرى إلى العصر الحديث لزوجته ميران عبد الوارث، هذه القصة المثيرة نجحت في جذب المشاهدين الذين تابعوا بشغف تطورات الأحداث في كل حلقة.

ميران

أبطال مسلسل "عمر أفندي".. نجوم يضيئون الشاشة

يتألف طاقم عمل "عمر أفندي" من مجموعة من أبرز نجوم الفن المصري، وعلى رأسهم النجم أحمد حاتم الذي يؤدي دور البطولة. يشاركه في العمل نخبة من الفنانين، منهم رانيا يوسف، وآية سماحة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، وميران عبد الوارث، ومحمود حافظ. هذا التنوع في الأدوار والأداء المميز لكل فنان ساهم في رفع مستوى المسلسل وجعله أكثر جاذبية للمشاهدين.

ميران

عرض مسلسل "عمر أفندي".. أوقات ومواعيد العرض

يتم عرض مسلسل "عمر أفندي" على قناة ON يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة 7:30 مساءً، مع إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:15 صباحًا. كما يعرض المسلسل أيضًا في الساعة 11:15 صباحًا على قناة ON Drama. ولمن يفضل المشاهدة عبر المنصات الرقمية، يمكن متابعة حلقات المسلسل على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا.

انتظار مشوق للأحداث النهائية

ميران

مع اقتراب نهاية المسلسل، يتزايد تشوق الجمهور لمعرفة كيف ستنتهي رحلة "علي" بين الماضي والحاضر، ستظل الأنظار متوجهة نحو الشاشة لمتابعة ما ستسفر عنه الحلقات الثلاث المتبقية، وما إذا كانت نهاية القصة ستلبي توقعات المشاهدين الذين ارتبطوا بأحداث وشخصيات المسلسل منذ البداية.

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