الفنانة آية سماحة ترد على الانتقادات: "أنا متجوزة حلال"

الفنانة آية سماحة.. في أحدث ظهور لها، ردت الفنانة آية سماحة على الانتقادات التي طالتها مؤخرًا، وذلك بسبب نشرها صورًا تتبادل فيها القبلات مع زوجها الفنان محمد السباعي على مواقع التواصل الاجتماعي. وجاءت تصريحاتها خلال لقائها في أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج "ساحل ومسحول" على قناة Gossips بموقع يوتيوب ، ويستعرض الموجز معلومات عن الأعمال الفنية الجديدة للفنانة

آية سماحة تدافع عن حقها في التعبير عن الحب

محمد السباعي وآية سماحة

قالت الفنانة آية سماحة: "الانتقادات حاجة غريبة أوي، أومال أنا إتجوزت ليه؟ أنا متجوزة حلال"، وأوضحت أن الناس اعتادوا على رؤية مشاهد العنف على الشاشات وفي الحياة اليومية، لكنهم يرفضون رؤية مشاهد تعبر عن الحب والحنان، مضيفةً: "الناس متعودة تشوف حاجات عنيفة، يعني لو اتنين ضربوا بعض عادي، لكن يبوسوا بعض بيشوفوها غريبة".

ندم آية سماحة على عدم إقامة حفل زفافها

آية سماحة ومحمد السباعي

خلال اللقاء، أعربت الفنانة آية سماحة عن ندمها على عدم إقامة حفل زفاف عندما تزوجت من محمد السباعي. وأشارت إلى أن الظروف كانت صعبة وقتها بسبب جائحة كورونا، حيث لم يكن معروفًا ما إذا كان العالم سيعود لطبيعته أم لا. وقالت: "ندمت طبعا، لكن كان وقت كورونا، ومكنتش عارفة لو العالم هيشتغل تاني".

التفكير في إقامة حفل زفاف بعد أربع سنوات من الزواج

آية سماحة

عند سؤالها عن ما إذا كانت تفكر في إقامة حفل زفاف الآن، أجابت الفنانة آية سماحة بأن زوجها محمد السباعي لا يزال يرغب في إقامة حفل زفاف حتى الآن. وأضافت أنها تشعر بعدم الراحة لفكرة إقامة حفل زفاف بعد مرور أربع سنوات على زواجهما، مقترحةً أن يتم الاحتفال بالزواج بطريقة مختلفة مثل إقامة حفل بمناسبة ذكرى زواجهما.

دعم محمد السباعي لموهبة آية سماحة في الطبخ

آية سماحة

وتحدثت الفنانة آية سماحة خلال اللقاء عن حب زوجها محمد السباعي لمهاراتها في الطبخ، مؤكدةً أنه يحب الطعام بشدة، مما جعلها تشعر بالفخر بقدرتها على تحضير وجبات لذيذة. وقالت: "عملت له أكل كتير، وهو طلع بيحب الأكل وبيشجعني على إني طباخة شاطرة، أنا وماما خليناه يتخن".

مسلسل "عمر أفندي" والنجاح الكبير

في سياق آخر، يعرض حاليًا للفنانة آية سماحة مسلسل "عمر أفندي" عبر منصة شاهد وقناة ON، وهو من بطولة أحمد حاتم، رانيا يوسف، وآية سماحة. العمل من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبدالرحمن أبوغزالة.

تفاصيل مسلسل "عمر أفندي"

مسلسل "عمر أفندي" يتكون من 10 حلقات فقط، ويأخذ المشاهدين في رحلة درامية تعود بهم إلى فترة الأربعينيات. حيث يتناول المسلسل قصة حب بين شخصية "عمر"، التي يجسدها أحمد حاتم، وآية سماحة. تتطور الأحداث لتأخذ منعطفًا غير متوقع عندما يعود عمر فجأة إلى الأربعينيات، حيث يقع في حب النجمة رانيا يوسف، ما يؤدي إلى تعقيدات في حياته وعلاقاته العاطفية.

المسلسل يُعرض على شاشة قناة ON drama في العاشرة مساءً، ويُعاد في الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يُعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا، ليتيح للجمهور فرصة متكررة للاستمتاع بهذا العمل الدرامي الرائع.

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