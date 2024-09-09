"إكس مراتي" يتصدر إيرادات السينما المصرية

شهدت السينما المصرية إقبالاً كبيرًا على مجموعة متنوعة من الأفلام، حيث كان فيلم "إكس مراتي" هو الأكثر نجاحًا بتحقيقه إيرادات بلغت 563,113 جنيه، وفقًا للتقرير اليومي لشباك التذاكر الذي أصدره الموزع السينمائي محمود الدفراوي، تمكن الفيلم من احتلال المرتبة الأولى في قائمة الإيرادات، ويرصد الموجز الإيرادات في السينما المصرية.

قصة فيلم "إكس مراتي"



تدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار كوميدي حول طبيب نفسي يجد نفسه في موقف محرج بعد اكتشافه أن زوجته السابقة قد تزوجت من مجرم خطير. الفيلم يجمع بين الكوميديا والتشويق، ويعتمد على مفارقات كوميدية تحدث نتيجة هذا الموقف الغريب.

إكس مراتي

طاقم العمل يشمل مجموعة من النجوم البارزين مثل:

- هشام ماجد

- أمينة خليل

- محمد ممدوح

- خالد كمال

- علي صبحي

الفيلم من إخراج معتز التوني وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، أسلوبه الكوميدي جعل الجمهور يقبل عليه بكثافة خلال الأيام الأولى من عرضه.

"ولاد رزق 3" في المركز الثاني

ولاد رزق



أما فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية"، فقد حل في المرتبة الثانية في السينما المصرية من حيث الإيرادات بتحقيقه 189,305 جنيه، وعلى الرغم من أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه، إلا أن المنافسة القوية بين الأفلام قد أثرت على مركزه في شباك التذاكر، "ولاد رزق 3" يعد جزءًا من سلسلة ناجحة تجذب جمهورًا واسعًا، ويجمع بين الأكشن والإثارة في إطار قصة مشوقة.

أبطال الفيلم يشملون:

- أحمد عز

- عمرو يوسف

- آسر ياسين

- محمد ممدوح

- كريم قاسم

- علي صبحي

إخراج الفيلم بواسطة طارق العريان، بينما تولى كتابة السيناريو صلاح الجهيني. ضم العمل أيضًا مجموعة من ضيوف الشرف البارزين مثل كريم عبد العزيز وأحمد فهمي.

فيلم "اللعب مع العيال" في المركز الثالث

اللعب مع العيال



في المركز الثالث في السينما المصرية جاء فيلم "اللعب مع العيال"الذي حقق إيرادات بلغت 128,884 جنيه، الفيلم بطولة النجم محمد عادل إمام ويشاركه في البطولة أسماء جلال وباسم سمرة، الفيلم يعتمد على كوميديا خفيفة ودراما اجتماعية، جعلته من الأفلام التي استقطبت جمهور العائلات والشباب.

منافسة قوية في شباك التذاكر



تأتي هذه الأرقام في ظل منافسة قوية تشهدها السينما المصرية، حيث يتم تقديم مجموعة من الأفلام المتنوعة التي تلبي أذواقًا مختلفة. من المتوقع أن تستمر هذه المنافسة في الأيام المقبلة مع ترقب عروض جديدة وأفلام أخرى قد تحصد إيرادات أكبر، مما قد يؤثر على ترتيب الأفلام الحالي في شباك التذاكر.

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