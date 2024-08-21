عودة قصص الحب الرومانسية للسينما المصرية.. تفاصيل

تشهد السينما المصرية حاليًا ازدهارًا في إنتاج الأفلام الرومانسية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من صناع السينما بتقديم قصص حب متنوعة تلامس قلوب المشاهدين. ومع اقتراب موسم عرض الأفلام الجديدة، وفي السطور التالية يستعرض الموجز أبرز الأعمال الرومانسية المنتظرة التي ستطل على الجمهور قريبًا، والتي تضم نخبة من نجوم الفن المصري.

فيلم هيبتا 2

تواصل منة شلبي تألقها في السينما من خلال تعاقدها على بطولة فيلم "هيبتا 2"، والذي يخرجه هادي الباجوري، هذا الفيلم يأتي كجزء ثانٍ للفيلم الناجح "هيبتا" الذي عُرض في 2016 وأصبح من الأفلام الرومانسية الأيقونية، يشارك منة البطولة كل من كريم فهمي وكريم قاسم، فيما تستمر التحضيرات لتوقيع باقي أبطال العمل، الفيلم يدور في إطار اجتماعي رومانسي، ومن المتوقع أن يحظى بنفس النجاح الذي حققه الجزء الأول.

فيلم الهوى سلطان

أنهت منة شلبي أيضًا تصوير فيلم "الهوى سلطان" الذي يجمعها بالنجم أحمد داود، في عمل درامي رومانسي من تأليف وإخراج هبة يسري. الفيلم يضم نخبة من النجوم مثل سوسن بدر وأحمد خالد صالح، ويُتوقع أن يتم عرضه قريبًا بعد انتهاء مرحلة المونتاج، ليضيف لمسة جديدة إلى رصيد الأفلام الرومانسية في السينما المصرية.

هشام ماجد وفيلم بضع ساعات في يوم ما



يترقب الجمهور عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" للنجم هشام ماجد، وهو مقتبس عن رواية بنفس الاسم للكاتب محمد صادق، الفيلم يروي مجموعة من القصص الرومانسية المتشابكة ويضم كوكبة من النجوم، من بينهم مي عمر، هنا الزاهد، أحمد السعدني، وأسماء جلال، الفيلم من إخراج عثمان أبو لبن، ومن المتوقع أن يكون واحدًا من الأعمال الرومانسية البارزة لهذا العام.

أحمد حاتم وأفلامه القادمة



من ناحية أخرى، ينتظر النجم أحمد حاتم عرض فيلمين رومانيين انتهى من تصويرهما. الأول هو "حدوتة الأيام الباقية"، الذي يجمع بين الرومانسية والخيال العلمي والتشويق، ويشارك في بطولته كارمن بصيبص ومريم الخشت، وهو من تأليف محمد صادق وإخراج ماندو العدل، أما الفيلم الثاني فهو "عاشق"، الذي يحكي قصة حب تجمع بين طبيب متخصص في علاج الإدمان ومريضة تعاني من الإدمان، وتجسد دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد. الفيلم من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.

هذه الأعمال الرومانسية تعكس اهتمام السينما المصرية بتقديم قصص حب عصرية ومؤثرة، ومن المنتظر أن تحقق نجاحاً كبيرًا عند عرضها، مما سيضيف إلى رصيد السينما الرومانسية المصرية المزيد من الأعمال المتميزة.

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