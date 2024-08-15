منة شلبي تكشف: أحب متابعة إنستجرام أكثر من تيك توك واستمتعت بتصوير الهوى سلطان

كشفت الفنانة المتألقة منة شلبي في حديثها الأخير عن علاقتها بالسوشيال ميديا وتوجهاتها نحو طرق التواصل الحديثة، بالإضافة إلى تفاصيل جديدة حول مشروعها السينمائي المرتقب "الهوى سلطان"، لذلك “ الموجز” يستعرض أبرز تصريحاتها .

غياب عن السوشيال ميديا

في لقاء لها مع برنامج "عرب وود"، أوضحت منة شلبي أنها لا تتابع السوشيال ميديا بشكل منتظم، مع تأكيدها على تفضيلها لتطبيق إنستجرام على منصة تيك توك ، حيث صرحت: "أنا مش بحب التيك توك، ممكن أتابع أكتر إنستجرام وأتفرج على الصور أو الفيديوهات، لكن أنا مش نشيطة على تيك توك".

تعكس هذه الكلمات رأيها الصريح حول تعاملها مع منصات التواصل الاجتماعي.

منة شلبي

تفاصيل فيلم الهوى سلطان

تحدثت منة شلبي بفخر عن دورها في فيلم "الهوى سلطان"، المقرر عرضه في القريب العاجل. حيث صنفت الفيلم كعمل فني بسيط ومؤثر، يعكس تجارب وصراعات بين الأصدقاء، مما يجعله قريبًا من الجمهور.

وأشارت إلى أن بساطة الفيلم كانت من أبرز العوامل التي جذبتها للمشاركة فيه، قائلة: "الهوى سلطان فيلم بسيط ولطيف وبيحكي قصة ناس صحاب بيحصل بينهم مشاكل".

نجاح مسلسل تغيير جو

تجدر الإشارة إلى أن منة شلبي قد حققت نجاحًا كبيرًا من خلال مسلسل "تغيير جو" والذي عرض في شهر رمضان الماضي لعام 2023، ورغم غيابها عن الماراثون الرمضاني لعام 2024، إلا أن أداءها في العمل لاقى إشادة واسعة من الجمهور والنقاد.

تحضيرات فيلم الهوى سلطان

تستعد منة شلبي حاليًا لإطلاق فيلم "الهوى سلطان" الذي ينتظره جمهورها بشغف. وقد لاقت الصور التي نشرتها الشركة المنتجة من كواليس العمل تفاعلًا كبيرًا، حيث أعرب العديد من المتابعين عن إعجابهم بالأجواء الكلاسيكية للفيلم. ويشارك في البطولة عدد من النجوم البارزين منهم سوسن بدر وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، فيما تولت هبة يسري كتابة وإخراج العمل.

في الختام، ينتظر عشاق الفن السابع بفارغ الصبر صدور فيلم "الهوى سلطان"، مستعدين لمتابعة جديدة من منة شلبي التي اعتادت تقديم أعمال فنية تلامس واقع المجتمع.

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