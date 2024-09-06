تفاصيل المنافسة الشرسة في دور العرض المصرية بين"إكس مراتي"و"ولاد رزق 3"

إكس مراتي وولاد رزق.. تشهد السينما المصرية في الوقت الحالي منافسة شديدة بين الأعمال السينمائية المعروضة في دور العرض، حيث يتصدر فيلمي "إكس مراتي" لهشام ماجد و"ولاد رزق 3" للنجوم أحمد عز وعمرو يوسف قائمة الأفلام الأكثر متابعة. ومع استمرار التدافع على شباك التذاكر، حقق الفيلمان إيرادات لافتة خلال يوم الخميس الماضي، ويستعرض الموجز الإيرادات في شباك التذاكر.

تفوق "إكس مراتي" في الإيرادات

اكس مراتي

وفقًا لتقرير الإيرادات اليومية الذي أصدره الموزع السينمائي محمود الدفراوي، تفوق فيلم "إكس مراتي" على فيلم "ولاد رزق 3" في يوم الخميس. حيث جمع الفيلم الكوميدي "إكس مراتي" 829 ألف جنيه، في حين أن فيلم "ولاد رزق 3" حقق 205 آلاف جنيه فقط. هذا التفوق يُعد إشارة قوية على اهتمام الجمهور بالكوميديا الاجتماعية التي يقدمها الفيلم الأول، بالرغم من الشعبية الكبيرة التي تحظى بها سلسلة "ولاد رزق".

قصة فيلم "إكس مراتي"

تدور أحداث فيلم "إكس مراتي" في إطار كوميدي اجتماعي حول طبيب نفسي، يجسده هشام ماجد، الذي يجد نفسه في سلسلة من المواقف الطريفة مع زوجته التي تؤدي دورها أمينة خليل. المفارقة الكبيرة تبدأ عندما يكتشف الطبيب أن زوجته كانت متزوجة من مجرم خطير، والذي يجسده محمد ممدوح في دور بلطجي. تتصاعد الأحداث عندما يحاول هذا المجرم تعكير صفو العلاقة بين الزوجين.

فيلم اكس مراتي

الفيلم من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من الفنانين، منهم محمد ممدوح، خالد كمال، وعلي صبحي.

تفاصيل شخصية هشام ماجد في "إكس مراتي"

في هذا الفيلم، يقدم هشام ماجد دور الطبيب النفسي الذي يعيش حياة هادئة مع زوجته، إلى أن تتغير الأمور بشكل جذري بعد ظهور الزوج السابق لزوجته. يتناول الفيلم العديد من المواقف الكوميدية التي تنبع من التناقضات بين الشخصيات، حيث يحاول الزوج السابق، الذي يؤدي دوره محمد ممدوح، التفريق بين هشام ماجد وزوجته أمينة خليل.

"ولاد رزق 3 - القاضية": الجزء المنتظر

ولاد رزق

على الجانب الآخر، فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" يستكمل سلسلة "ولاد رزق" التي حصدت شعبية كبيرة منذ الجزء الأول. هذا الجزء يشهد عودة أبطال العمل المعروفين: أحمد عز، عمرو يوسف، وآسر ياسين، ويضم الفيلم أيضًا نخبة من النجوم مثل محمد ممدوح، كريم قاسم، وسيد رجب، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف مثل كريم عبدالعزيز وأحمد فهمي.

الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويعد الجمهور بمزيد من الأكشن والإثارة التي تميزت بها السلسلة.

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